El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, manifestó que el Ejecutivo tiene la total disposición de dialogar con los transportistas y ofrecerles un respaldo directo para frenar el paro anunciado.

“Vamos a sentarnos a conversar, no solamente a conversar, sino a decirles lo que tenemos que hacer. Ellos van a sentir el apoyo inmediato, van a sentir el apoyo”, afirmó el primer ministro durante la entrevista en RPP este jueves.

Arroyo agregó que, al asumir el cargo, su compromiso es avanzar con resultados claros que los gremios puedan verificar rápidamente, y destacó que su administración busca pasar de las conversaciones a las acciones concretas para que los conductores perciban un cambio real en su seguridad.

Respecto a la estrategia contra la criminalidad, el premier se mostró optimista sobre los resultados de su gestión. “Plenamente seguro que vamos a conseguir propósitos positivos, porque estamos ya trabajando en un equipo mucho más articulado, con nuestras fuerzas del orden, con todas las fuerzas vivas que tenemos”, aseveró.

Arroyo Sánchez también adelantó que este fin de semana se intensificarán las coordinaciones con los altos mandos militares y policiales. “El día sábado vamos a estar con el comando conjunto, nuestra Policía Nacional, para reiniciar acciones por el bien del país”, informó sobre su agenda de seguridad inmediata.

El jefe del Gabinete insistió en que el Estado volcará sus recursos para detener la ola de asesinatos que afecta al sector transporte. “Vamos a poner todos nuestros esfuerzos, todos al servicio del país para que esto se envierta. Tenemos que tener la plena seguridad que esto se tiene que revertir”, apuntó con firmeza.

Finalmente, consultado sobre posibles cambios en la cúpula de la Policía Nacional, el primer ministro descartó relevos inmediatos para priorizar la operatividad. “Por ahora, estamos en impulsar la seguridad ciudadana. Estamos trabajando que todo el proceso electoral se lleve de la mejor manera. Tengan fe, por favor, tengan fe”, concluyó.