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Luis Arroyo Sánchez, nuevo presidente del Consejo de MInistros, aseguró que habrá seguridad y diálogo ante paro de transportistas. (Foto: PCM)
Luis Arroyo Sánchez, nuevo presidente del Consejo de MInistros, aseguró que habrá seguridad y diálogo ante paro de transportistas. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, manifestó que el Ejecutivo tiene la total disposición de dialogar con los transportistas y ofrecerles un respaldo directo para frenar el paro anunciado.

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