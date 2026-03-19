El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se pronunció sobre la reciente denuncia contra el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, acusado por una mujer de haber abusado de ella cuando tenía 16 años y el 47, relación de la que nació un hijo que actualmente tiene 25 años.

En entrevista con RPP, Arroyo evitó responder directamente si el Ejecutivo mantiene la confianza en el titular del MINEM. En lugar de ello, sostuvo que el propio Alfaro ha presentado pruebas que respaldarían su versión de los hechos.

“Ustedes son periodistas, deben saber qué es lo que ha ocurrido. El ministro tiene pruebas de ello, las ha mostrado. Él claramente dice cómo ocurrieron los hechos, seguramente ustedes ya han verificado eso”, declaró.

Asimismo, indicó que, según la versión del ministro, existió una relación prolongada con la denunciante. “Son documentos oficiales donde él señala que había convivido buen tiempo con la señora. Han tenido un hijo que está en Australia y que, además, habla muy bien de su padre”, agregó.

Finalmente, evitó profundizar en la polémica y señaló que su prioridad está en otros temas de la agenda nacional, como la seguridad ciudadana y la lucha contra la minería ilegal.