Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Arroyo dijo que el ministro Alfaro mostró pruebas de que tuvo una convivencia con la mujer que lo denuncia.
Luis Arroyo dijo que el ministro Alfaro mostró pruebas de que tuvo una convivencia con la mujer que lo denuncia.
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: