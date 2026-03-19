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Resumen

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Cada vez está más cerca la posibilidad de que los serenos utilicen armas no letales en algunos distritos de la capital. El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas de los medios de defensa que podrá emplear el personal de serenazgo municipal, no solo en Lima, sino en todo el país. Diversos municipios expresaron posiciones tanto a favor como en contra de la medida, mientras que también se advirtieron los potenciales riesgos que implicaría un uso inadecuado.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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