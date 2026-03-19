Cada vez está más cerca la posibilidad de que los serenos utilicen armas no letales en algunos distritos de la capital. El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas de los medios de defensa que podrá emplear el personal de serenazgo municipal, no solo en Lima, sino en todo el país. Diversos municipios expresaron posiciones tanto a favor como en contra de la medida, mientras que también se advirtieron los potenciales riesgos que implicaría un uso inadecuado.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0323-2026-IN, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. De acuerdo con la norma, el personal de serenazgo podrá emplear seis medios de defensa: grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque.

El titular del sector Interior, Hugo Begazo, señaló que esta medida permitirá fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales. “La seguridad ciudadana exige un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la Policía y los gobiernos locales. El serenazgo cumple un rol esencial, porque es la primera línea de presencia en nuestras calles”, afirmó.

Algunos municipios consideran que no hay presupuesto suficiente para adquirir armas no letales. Foto: Municipalidad de Santiago de Surco.

Municipios

Distintas municipalidades compartieron su posición al respecto. Una de ellas fue la Municipalidad de Surco. El alcalde, Carlos Bruce, aseguró que, desde el jueves 19 de marzo, 20 serenos patrullarán las calles del distrito con pistolas de electrochoque, las cuales contarán con cámara corporal integrada y transmisión en vivo a la central municipal. “Los agentes, certificados por el centro de capacitación municipal acreditado ante el Ministerio del Interior, utilizarán estas herramientas. Además, solo lo harán en situaciones en las que esté en riesgo su integridad o la de terceros, como robos, hurtos o enfrentamientos con personas armadas con cuchillos”, expresó. Bruce precisó que, en el plazo de un mes, adquirirán 130 pistolas adicionales para equipar a todos los patrulleros del distrito.

En el caso del distrito de La Molina, el gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad, Javier Ávalos, informó a El Comercio que la gestión utilizará todo elemento de seguridad que contribuya a la labor de los serenos y, sobre todo, a la protección de los vecinos. “Se requiere una adecuada instrucción para este tipo de equipamiento. Sí usaremos armas no letales. De hecho, ya contamos con todas, excepto las pistolas eléctricas o de electrochoque, pero ya estamos en proceso de adquirirlas. Estas solo podrán ser usadas por aquellos serenos que lleven un curso especializado y cumplan con los requisitos de las evaluaciones psicológicas. Estamos evaluando los precios y la mejor calidad de las pistolas”, aseguró.

Por su parte, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado Amao, expresó su respaldo a la medida. “Estos instrumentos ayudarán a que el trabajo de nuestros serenos sea disuasivo y preventivo. Ahora nos corresponde evaluar si presupuestalmente podemos adquirirlos. Lamentablemente, el presupuesto que destinamos al serenazgo es altísimo. Primero veremos si es viable la compra, pero estamos a favor”, señaló.

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague, indicó a El Comercio que, si bien actualmente utilizan armas no letales, estas no reducirán el índice delictivo. “Solo sirven como mecanismo de defensa personal para los serenos, pero no disminuirán el sicariato ni la extorsión. Usamos todas las armas, salvo las pistolas eléctricas; compraremos algunas. Sin embargo, quiero dejar en claro que esto no acabará con la delincuencia. Capacitaremos a los serenos para que no abusen de su uso, pero también para que no expongan su vida si son apuntados con armas de fuego”, agregó.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, resalta que los serenos del distrito ya pueden hacer uso de armas no letales. Foto: Municipalidad de Santiago de Surco.

En la misma línea, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, también se pronunció. “Esta disposición es importante. Nuestros serenos deben contar con los materiales necesarios para realizar una intervención previa a la de la Policía Nacional del Perú. Vemos con buenos ojos la posibilidad de dotarlos de armas no letales, siempre con una capacitación previa (...). Ya hemos adquirido algunos chalecos, escudos y bastones tonfa, pero enfrentamos limitaciones presupuestales; mientras no contemos con recursos suficientes, no podremos adquirir los implementos que faltan”, manifestó.

El alcalde de Ancón, Samuel Daza Taype, informó que iniciarán el proceso de compra de estos equipos. “Lo más pronto posible implementaremos a nuestros serenos para contrarrestar la delincuencia y, de alguna manera, brindar mayor protección tanto a ellos como a nuestros vecinos”, indicó.

Hay otras posiciones al respecto. Por ejemplo, el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, Renzo Vallejo, dijo a El Comercio que, de las seis armas no letales disponibles, actualmente solo utilizan tres: grilletes de seguridad, escudos y chalecos antibalas. El uso de pistolas eléctricas o de electrochoque, bastones tonfa y aerosoles de pimienta aún se encuentra en evaluación. “Vamos a observar cómo se enfrenta la criminalidad en otros distritos con esas armas no letales antes de decidir si las utilizamos, ya que no queremos emplear herramientas que pongan en riesgo a los ciudadanos. Hay que recordar que nuestra función es preventiva”, señaló.

Por su parte, el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Barranco, Miguel Navarrete, indicó a este Diario que primero elaborarán un informe para evaluar el costo-beneficio de implementar la medida. “Vamos a establecer un marco presupuestal, analizar la cantidad de armas no letales que deberíamos adquirir y determinar las condiciones que deben cumplir los serenos que las utilicen. Con base en esos indicadores, sacaremos conclusiones. No queremos adelantarnos (...). En Barranco, los problemas más comunes son el consumo de licor y drogas en la vía pública. Imagínate usar armas no letales contra personas en estado etílico. Hay que ser proporcionales en el uso de la fuerza”, afirmó.

Algunas de las armas no letales disponibles. Foto: Municipalidad de Santiago de Surco.

Quien expresó una postura completamente en contra del uso de armas no letales fue la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga. “El serenazgo cumple una función preventiva, no confrontacional. Tiene un rol primordial de prevención y atención al vecino. Entregarles armas no letales representa una exposición innecesaria para el sereno. El delincuente emplea violencia extrema y cuenta con armas letales. En su lugar, hemos provisto a nuestros serenos y agentes de tránsito de chalecos antibalas para su protección, y estamos a favor del uso de bodycams como herramienta de transparencia y control, pues permiten comprobar el correcto accionar del sereno”, manifestó.

El alcalde del Rímac, Néstor Evadio De La Rosa Villegas, señaló que en su distrito no se implementará la medida. “Esas armas no ayudarán a reducir los índices delictivos. No queremos sobreexponer a nuestros serenos. Además, no contamos con los recursos suficientes para adquirir esos equipos. Por esas razones, no la aplicaremos”, concluyó.

Arma por arma: los riesgos de un mal uso

Respecto a las consecuencias en el cuerpo de una persona ante el uso inadecuado de un arma no letal, el doctor Jhon James Cruzado Núñez, médico forense y legista del Ministerio Público, señaló a El Comercio que siempre debe prevalecer el principio de proporcionalidad y el uso progresivo de la fuerza. “Si el detenido es pasivo, solo se deben emplear grilletes o técnicas de control físico. Si su resistencia es activa o agrede a los serenos, se puede recurrir al gas pimienta o a los bastones. Pero si representa un peligro real y puede causar daño grave con cuchillos u otras armas blancas, se puede hacer uso de las pistolas eléctricas”, explicó.

Sobre el uso de grilletes, advirtió que una mala aplicación puede generar daños severos, como neuropatías por compresión, es decir, presión excesiva sobre los nervios. “Otro caso típico es la asfixia posicional, que ocurre cuando una persona es reducida boca abajo y se ejerce presión sobre el torso, impidiendo una adecuada oxigenación del cerebro, lo que puede provocar hipoxia cerebral”, añadió.

Un uso inadecuado de estas armas podría representar graves riesgos para la salud de los ciudadanos. / Anthony Niño de Guzmán

En el caso de los escudos, indicó que, debido a su masa y peso, su uso indebido —como golpear la cabeza o el torso— podría causar traumatismos craneoencefálicos o torácicos. “Deben utilizarse únicamente para bloquear o intervenir sobre las extremidades”, precisó.

Respecto a los bastones tonfa, señaló que los impactos en la zona torácica o abdominal pueden generar alteraciones cardíacas, hemorragias internas y lesiones en órganos como el corazón o el hígado, por lo que también deben emplearse exclusivamente en extremidades.

Asimismo, advirtió que el uso inadecuado del gas pimienta ocurre cuando se aplica de manera desproporcionada. “Puede provocar irritación severa en personas con asma u otras enfermedades pulmonares, llevándolas incluso a una insuficiencia respiratoria. Si una persona ya está reducida en el suelo, no es necesario aplicar más dosis”, indicó.

En cuanto a los chalecos antibalas, explicó que el riesgo recae en el propio usuario si no está adecuadamente preparado para soportar su peso, lo que podría ocasionar problemas posturales o incluso hernias.

Se recomienda que algunas armas no letales se utilicen en las extremidades de los detenidos, y no en la cabeza ni el torso.

Finalmente, señaló que las pistolas eléctricas o de electrochoque pueden representar un alto riesgo para personas con prótesis o marcapasos. “Podrían generar arritmias cardíacas, es decir, alteraciones en el ritmo eléctrico del corazón, e incluso desencadenar un paro cardíaco y un eventual estado de coma”, concluyó.

Situación en otros países

En distintos países de la región también se ha implementado esta medida. Por ejemplo, en Chile, el rol equivalente al serenazgo lo cumplen principalmente los inspectores municipales, quienes en algunos distritos operan con dispositivos no letales como gas pimienta y bastones. Especialistas coinciden en que estas herramientas han funcionado como apoyo preventivo, pero no han tenido un impacto significativo en la reducción de delitos de alta gravedad, como robos violentos o el crimen organizado.

Por su parte, en México, algunas policías municipales han incorporado armas no letales —como pistolas de electrochoque, balas de goma y gas pimienta— como parte de sus protocolos de uso progresivo de la fuerza. Estas son utilizadas por agentes capacitados, especialmente en labores de control de multitudes o en detenciones de bajo riesgo. No obstante, informes de organismos de derechos humanos han advertido sobre casos de uso indebido, lo que ha llevado a reforzar la capacitación y los mecanismos de supervisión.