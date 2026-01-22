Sebastián Ramírez Mendoza
“Cubanadas” en La Herradura: Marina de Guerra denuncia que municipio de Chorrillos dio permiso pese a presuntos riesgos
La música suena, el alcohol corre y el mar queda peligrosamente cerca. Esa es la escena que, domingo a domingo, preocupa a vecinos y conductores que transitan por la explanada de La Herradura, conocida como la playa La Caplina, en Chorrillos. En este espacio, ubicado a solo 25 metros de la orilla, desde finales de 2023 se vienen realizando eventos musicales que congregan a cientos de personas. Los ciudadanos denuncian que, durante el verano, la zona termina abarrotada de personas, muchas de ellas consumiendo alcohol en exceso, lo que advierten podría derivar en una tragedia debido a la proximidad del mar.

