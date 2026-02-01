El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumple 69 años de vida institucional este 1 de febrero.
Con motivo de esta importante fecha, la entidad presentó un material conmemorativo como expresión de su compromiso permanente con la población y su lealtad al Perú.
Las imágenes muestran el trabajo profesional, discreto y especializado de las Fuerzas Especiales Conjuntas, personal altamente entrenado y preparado para cumplir su misión en defensa de la soberanía, el orden interno y la seguridad nacional.
En esta fecha, el Comando Conjunto reafirma su compromiso de actuar de manera conjunta e integrada, al servicio de la Nación y en cumplimiento de la Constitución.
