Resumen

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Minedu aparta a personal vinculado a violación, terrorismo y otros delitos en escuelas. (Foto: Andina)
Minedu aparta a personal vinculado a violación, terrorismo y otros delitos en escuelas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, entre el 1 de enero y el 12 de marzo del 2026, separó a 214 personas que contaban con condenas o procesos judiciales por delitos graves y que se desempeñaban en instituciones educativas a nivel nacional, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes.

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