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El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, entre el 1 de enero y el 12 de marzo del 2026, separó a 214 personas que contaban con condenas o procesos judiciales por delitos graves y que se desempeñaban en instituciones educativas a nivel nacional, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes.
El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, entre el 1 de enero y el 12 de marzo del 2026, separó a 214 personas que contaban con condenas o procesos judiciales por delitos graves y que se desempeñaban en instituciones educativas a nivel nacional, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes.
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Del total, 186 corresponden a docentes y 28 a trabajadores administrativos. Asimismo, 202 de los involucrados laboraban en colegios públicos y 12 en instituciones educativas privadas.
Según el reporte del sector, la mayoría de los casos está relacionada con delitos contra la libertad sexual. En total, 201 personas —174 docentes y 27 administrativos— están implicadas en este tipo de delitos.
Además, se identificaron cinco docentes vinculados a delitos de terrorismo y apología del terrorismo. Otros cuatro trabajadores (tres docentes y un administrativo) fueron separados por casos relacionados con proposiciones a menores con fines sexuales a través de medios tecnológicos.
El informe también incluye dos casos por tráfico ilícito de drogas, uno por explotación sexual y uno por secuestro.
El Minedu señaló que estas acciones forman parte de su política de prevención y control para evitar que personas con antecedentes o procesos judiciales por delitos graves permanezcan en contacto con estudiantes.
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En esa línea, el portafolio reafirmó su compromiso de continuar con la depuración del sistema educativo, a fin de garantizar que las escuelas sean espacios seguros para el desarrollo físico y emocional de los alumnos.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
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