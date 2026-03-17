Resumen

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Sismo de magnitud 4,0 se registró en Ica esta noche. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4,0 se registró en Ica esta noche. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4,0 se registró la noche de este martes 17 de marzo en la región Ica, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 7:21 p.m., según el informe difundido en redes.

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