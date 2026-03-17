Un sismo de magnitud 4,0 se registró la noche de este martes 17 de marzo en la región Ica, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 7:21 p.m., según el informe difundido en redes.

El IGP precisó que el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 59 kilómetros.

A través de redes sociales, algunos ciudadanos señalaron que el temblor fue percibido como un movimiento breve pero intenso. “Fue fuerte pero rápido”, comentó un usuario, mientras que otro indicó que sintió “como un golpe fuerte”. Otros internautas señalaron que solo se trató de un remezón.

También hubo reportes de personas que no percibieron el sismo en otras zonas del país, como el Callao, donde usuarios indicaron que no sintieron el movimiento.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.