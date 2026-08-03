Atención. Siete accidentes y más de 50 muertos en casi tres décadas de vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca. Foto referencial: Andina
Atención. Siete accidentes y más de 50 muertos en casi tres décadas de vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca. Foto referencial: Andina
Por Redacción EC

La tragedia en Ica, que dejó 13 personas fallecidas mientras sobrevolaban las Líneas de Nasca, no solo ha conmocionado al Perú, sino también a España, pues dos de las víctimas eran de ese país. Mientras los familiares lloran la pérdida repentina de sus seres queridos, las autoridades locales suspendieron las operaciones de la empresa Aerodiana mientras se investigan los hechos.

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