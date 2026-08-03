La tragedia en Ica, que dejó 13 personas fallecidas mientras sobrevolaban las Líneas de Nasca, no solo ha conmocionado al Perú, sino también a España, pues dos de las víctimas eran de ese país. Mientras los familiares lloran la pérdida repentina de sus seres queridos, las autoridades locales suspendieron las operaciones de la empresa Aerodiana mientras se investigan los hechos.

En tanto, el Gobierno español aconsejó a sus ciudadanos no realizar esta actividad turística al considerar que las aeronaves en uso “no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes a los españoles”.

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Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta del accidente; sin embargo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó que el piloto de la nave habría reportado una falla cuando aún se encontraban en el aire. Se sabe que existen grabaciones de las comunicaciones vinculadas al hecho, las cuales servirán para las investigaciones.

Avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca se estrelló y dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas. (EFE/Victor Quilca)

El caso

Se conoció que entre las víctimas hay siete italianos, dos españoles y dos alemanes, además del piloto y copiloto peruanos .

El accidente se reportó el último sábado en la zona de Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca, región Ica. La aeronave de la empresa Aerodiana partió desde el aeropuerto de Pisco; sin embargo, minutos después perdió contacto con la torre de control y terminó estrellándose.