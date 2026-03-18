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Transporte público tendrá vía exclusiva en Tomás Valle desde este 18 de marzo. (Foto: ATU)
Transporte público tendrá vía exclusiva en Tomás Valle desde este 18 de marzo. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició este miércoles 18 de marzo la implementación del primer carril bus rosado en la avenida Tomás Valle, con el objetivo de mejorar la circulación del transporte público, reducir los tiempos de viaje y ordenar el tránsito entre el Callao y Lima.

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