La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició este miércoles 18 de marzo la implementación del primer carril bus rosado en la avenida Tomás Valle, con el objetivo de mejorar la circulación del transporte público, reducir los tiempos de viaje y ordenar el tránsito entre el Callao y Lima.

La medida permitirá que buses de 57 rutas autorizadas circulen por un carril exclusivo ubicado en el lado derecho de la vía, en ambos sentidos, lo que garantizará mayor fluidez y seguridad. Asimismo, se autorizó el uso de este carril a taxis formales.

Durante la puesta en marcha, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, destacó que la iniciativa prioriza el transporte público sobre el vehículo particular. “Damos un paso importante para mejorar la movilidad de las personas” , señaló.

🚍💗 ¡𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗹 𝗕𝘂𝘀 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗱𝗼: 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝗿𝗮́𝗽𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗮𝗰𝗼𝘀!#ATU habilita vía exclusiva para el transporte público en la av. Tomás Valle, que ayudará a reducir tiempos de viaje y ordenar el tránsito. pic.twitter.com/C4xKZseu0c — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 18, 2026

El carril bus rosado forma parte de una red de ocho corredores exclusivos que la ATU implementará en las principales vías que conectan Lima y Callao, con el fin de optimizar el servicio en zonas de alta demanda.

La avenida Tomás Valle, que se extiende por 6,1 kilómetros desde la avenida Túpac Amaru, en Independencia, hasta la avenida Faucett, en el Callao, atraviesa además los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres. La implementación del carril no implica la creación de nuevas rutas, sino el reordenamiento de las existentes.

En esta primera etapa, el carril funcionará en el tramo entre las avenidas Faucett y Angélica Gamarra, donde ya se han habilitado 12 paraderos. El resto de la vía será incorporado progresivamente antes de finalizar marzo.

El sistema contará con señalización vertical, una franja azul en la pista y elementos segregadores como bolardos y delineadores. Además, los buses autorizados incorporarán de forma gradual una franja rosada en la parte frontal para facilitar su identificación.

Inician carril bus rosado en Lima y Callao para reducir tiempos de viaje. (Foto: ATU)

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que este modelo permitirá evitar interferencias en la vía y mejorar la velocidad de desplazamiento. En esa línea, el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, indicó que se ejecutan obras complementarias para reforzar la seguridad y eficiencia del transporte.

Durante los primeros días de operación, personal de la ATU orientará a los usuarios en los paraderos y fiscalizadores supervisarán que vehículos particulares no invadan el carril exclusivo.

Según experiencias previas, como la aplicación de un carril similar en la avenida Abancay, los tiempos de viaje en transporte público pueden reducirse entre 14 y 19 minutos. Con esta medida, las autoridades buscan consolidar un sistema de transporte más rápido, ordenado y seguro para los ciudadanos.

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