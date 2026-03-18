Un sismo de magnitud 3,7 se registró la maañana de este miércoles 19 de marzo en Chilca, Cañete, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 07:20:06 a. m., según el informe difundido en redes.

El IGP precisó que el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 15 kilómetros al suroeste de Cañete, con una profundidad de 46 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0148

Fecha y Hora Local: 18/03/2026 07:20:06

Magnitud: 3.7

Profundidad: 46km

Latitud: -12.63

Longitud: -76.82

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/eu4pP3YRmV — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 18, 2026

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.

A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.

Mochila de emergencia ante sismos

La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés. También, una linterna y radio portátil.

Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

En cuanto a las mascotas, una mochila de emergencia debe incluir comida y agua para al menos 2-7 días, correa, botiquín, carné de vacunas, fotos de identificación y artículos de higiene . Debe ser fácil de transportar y contener elementos para su seguridad y comodidad (manta, juguete) durante un sismo o desastre.

Además, al menos dos botellas de agua solo para la mascota y dos bolsas o latas de comida, de preferencia con ‘abre fácil’.