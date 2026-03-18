Resumen

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El temblor tuvo una intensidad de II-III. Foto: IGP
El temblor tuvo una intensidad de II-III. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3,7 se registró la maañana de este miércoles 19 de marzo en Chilca, Cañete, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 07:20:06 a. m., según el informe difundido en redes.

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