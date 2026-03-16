En pocos días, el precio del GLP ha registrado un incremento de hasta 300%, pasando de aproximadamente 5 soles a casi 20 soles en algunos establecimientos.

La compañía distribuidora de gas Cálidda precisó que las grandes industrias (que demandan más de 30.000 m3 de gas natural) están siendo reconectadas desde la tarde del viernes. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Este domingo, los grifos en la Av. México en La Victoria vendían el GLP a precios entre S/14,99 y S/16,99. En el grifo Siroco cerca al óvalo Arriola, el costo era de S/18.39. Entre tanto, en el grifo PetroPerú en el cruce de las avenidas Brasil y 28 de julio, uno de los más concurridos de Lima, se vendía a S/13,59.

¿Por qué no bajan los precios de la gasolina y el GLP?

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, explicó a El Comercio que el suministro de GNV en el Perú es mayoritariamente de producción nacional, al provenir del gas de Camisea. Sin embargo, en el caso de los combustibles líquidos —como gasolina, diésel y parte del GLP— el país depende en buena medida de las importaciones, por lo que sus precios están sujetos al mercado internacional.

En esa línea, el exviceministro Pedro Gamio precisó que el Perú importa aproximadamente el 60% del diésel y cerca del 30% de la gasolina y del GLP que consume. “Cualquier subida en el precio internacional se traslada casi de inmediato a los precios mayoristas locales”, señaló.

Esta imagen satelital muestra el Golfo de Omán y la región de Makran (C) en el sur de Irán y el suroeste de Pakistán, y el Estrecho de Ormuz (I) y la costa norte de Omán (abajo). Foto: NASA Earth Observatory / AFP). / -

Ambos especialistas indicaron que actualmente los precios internacionales del petróleo y sus derivados están afectados por el conflicto en Irán. “Irán tiene control sobre el estrecho de Ormuz y por ahí pasa entre el 20 y 25% del petróleo que consume el mundo. Irán ha bloqueado el estrecho de Ormuz. Además, ha atacado las instalaciones petroleras de los países del otro lado del estrecho. Este conjunto de hechos ha traído como consecuencia que se levanten los precios internacionales”, detalló Herrera.

Añadió que en el mundo se consumen alrededor de 100 millones de barriles al día, por lo que la cantidad de barriles que pasan por el estrecho de Ormuz alcanza para 16 días.

Gamio mencionó que el mercado internacional del petróleo ha experimentado una fuerte volatilidad y subida de precios. “El precio del barril de Brent superó recientemente los 100 dólares debido a la escalada de ataques y tensiones en el Estrecho de Ormuz e incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán”, agregó. Herrera dijo que estos precios impactan en los precios del petróleo y sus derivados en el Perú.

¿El Estado puede controlar los precios en los grifos?

Herrera explicó que, en el Perú, los minoristas, como los grifos, reciben el petróleo y sus derivados de los mayoristas. “Hay tres tipos de mayorista. Uno es Petroperú, que en la refinería de Talara produce el 25% del petróleo que consume el país. El otro es Repsol, que produce el 50%. Y el otro 25% viene de importadores”, manifestó.

Pedro Gamio considera que el PBI del tercer mes del año podría disminuir hasta en 1,1%. Foto: Hugo Pérez.

El exministro señaló que el Estado puede controlar los precios mediante un mecanismo de compensación. “Si sube el precio internacional, el Estado aporta de un fondo dinero para que el precio salga de la refinería al precio antiguo, es decir, que no perciba el incremento del precio internacional”, mencionó.

No obstante, puntualizó que el Estado no regula los precios de los grifos. “Los grifos venden el stock de combustible que ya tienen comprado en días anteriores. Si un día el precio internacional sube, ellos suben también su costo para poder reponerlo”, dijo.

¿De qué depende que el precio de la gasolina y el GLP bajen?

Gamio sostuvo que la disminución del precio del GLP y la gasolina en los grifos depende de que la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos termine o se dé una tregua para que exista una disminución en los precios del mercado internacional de petróleo.

Herrera coincide e indicó que es difícil indicar cuándo disminuirán los precios. “Es difícil establecerlo, porque dependemos del precio internacional. La estrategia de Irán es que, al detenerse el paso por el estrecho de Ormuz, el petróleo suba”, afirmó.

“Eso afecta incluso a nuestras importaciones de países de la región, como Ecuador y Colombia. Si el precio de petróleo sube en Oriente, Ecuador puede vendernos el petróleo al mismo precio que a los países de Asia”, detalló.

Sociedad Peruana de GLP: Abastecimiento será progresivo

Según el comunicado oficial de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), el sistema de abastecimiento de GLP en el territorio nacional ha iniciado un proceso de recuperación progresiva.

No obstante, el gremio advirtió que la normalización completa del servicio no será inmediata para los consumidores. Durante un periodo de 14 días, la producción nacional de este recurso, que cubre cerca del 70% del mercado, permaneció interrumpida, lo que ha generado un desfase en la cadena logística.

“La estabilización del sistema logístico y operativo requerirá de algunas semanas adicionales según las proyecciones técnicas actuales. Este plazo está sujeto tanto a los ciclos de abastecimiento interno como a la llegada de nuevos embarques de importación que refuercen los inventarios nacionales”, se lee en un comunicado.

Adicionalmente, la SPGL solicitó que se mantengan las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno. El objetivo es facilitar la reposición de los inventarios críticos y evitar presiones innecesarias en la cadena de distribución y en los precios finales al usuario.

El gremio enfatizó que estas acciones temporales brindarán la estabilidad necesaria mientras el sistema termina de regularizarse.