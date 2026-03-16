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Resumen

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El reabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) supuso una buena noticia para una parte de los conductores de autos particulares, quienes por casi dos semanas no pudieron obtener dicho combustible. No obstante, entre los choferes aún persiste la incertidumbre y malestar debido al precio de la gasolina y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en los grifos de Lima y Callao, cuyo costo no ha disminuido.

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