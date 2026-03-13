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ASSEG instó al Gobierno, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas actuar con transparencia y responsabilidad frente a la crisis energética. Foto: GEC.
ASSEG instó al Gobierno, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas actuar con transparencia y responsabilidad frente a la crisis energética. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG) alertó sobre la grave crisis de abastecimiento de GLP que atraviesa el país.

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