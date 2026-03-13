La Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG) alertó sobre la grave crisis de abastecimiento de GLP que atraviesa el país.

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"Durante más de diez días consecutivos, el suministro irregular de GLP proveniente de la planta operada por Pluspetrol ha generado una situación crítica que viene paralizando las operaciones de numerosas empresas en diferentes regiones del país“, según indicó la asociación en un comunicado.

En ese sentido, detallaron las consecuencias que provocó la crisis energética:

Empresas que han permanecido varios días sin poder operar por falta de producto.

Incremento sostenido del precio del GLP, afectando directamente a transportistas, pequeños negocios y familias peruanas.

Serias dificultades para cumplir con el pago de planillas y obligaciones laborales, debido a la paralización de actividades.

Riesgo de incumplimiento de créditos y compromisos financieros, lo que pone en peligro la continuidad de muchas empresas.

Empresas que no han logrado cubrir sus puntos de equilibrio, afectando gravemente su estabilidad económica.

ASEEG también cuestionó que algunas autoridades pretendan minimizar la magnitud del problema o trasladar responsabilidad a los actores de la cadena de distribución, cuando el origen de la crisis “se encuentra en las dificultades de abastecimiento desde la principal fuente de producción”.

En esa línea, exigieron al Gobierno, al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actuar con transparencia y responsabilidad frente a la crisis energética.

Por ello, demandaron información clara y transparente sobre la situación real del abastecimiento de GLP en el país, acciones inmediatas que garanticen la continuidad del suministro hacia las plantas envasadoras y centros de distribución. Además, de la implementación de un programa extraordinario de apoyo financiero, similar al Programa Reactiva Perú, que permita otorgar líneas de crédito con garantía del Estado para que las empresas puedan afrontar las pérdidas generadas por la paralización.

“Las empresas del sector no somos responsables de la falta de producto, pero sí estamos enfrentando las consecuencias más graves de esta crisis, poniendo en riesgo la continuidad de nuestras operaciones y miles de puestos de trabajo”, subrayaron.