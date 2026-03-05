Osinergmin, mediante un comunicado, informó que, como parte del monitoreo permanente del abastecimiento de hidrocarburos, la planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con inventarios de GLP suficientes para atender su demanda habitual del mercado interno por aproximadamente 12 días.

Asimismo, informaron que en los puertos del Callao se dispone de inventarios adicionales que permitirían cubrir cerca de 6 días de consumo.

Adicionalmente, Osinergmin precisó que las plantas de abastecimiento vienen gestionando la importación de mayores volúmenes de combustible, con el fin de asegurar la continuidad del suministro y atender la demanda del mercado.

“De acuerdo con información proporcionada por Pluspetrol, si bien se ha incrementado el despacho de GLP a cisternas, las existencias actuales serían suficientes para atender la demanda mientras se mantenga el racionamiento de gas natural”, explicaron.

En ese sentido, remarcaron que, de acuerdo a la revisión del inventario de las plantas de abastecimiento Valero, Pampilla, Callao y Conchán, no hay desabastecimiento de gasoholes (premium y regular) ni de diésel.

Por otro lado, explicaron que las variaciones observadas en los precios de los gasoholes (premium y regular) responden principalmente a factores del mercado internacional, asociados al contexto geopolítico en Medio Oriente, y no al racionamiento de gas natural.

Finalmente, reiteraron que la generación eléctrica se encuentra garantizada y que esta situación de emergencia no generará impactos en las tarifas eléctricas de los usuarios regulados.