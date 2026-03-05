Resumen

De acuerdo a la revisión del inventario de las plantas de abastecimiento Valero, Pampilla, Callao y Conchán, no hay desabastecimiento de gasoholes (premium y regular) ni de diésel. Foto: Andina.
Osinergmin, mediante un comunicado, informó que, como parte del monitoreo permanente del abastecimiento de hidrocarburos, la planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con inventarios de GLP suficientes para atender su demanda habitual del mercado interno por aproximadamente 12 días.

