La sociedad RBB Salus Holdings Limited presentó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para adquirir hasta el 100% de las acciones comunes con derecho a voto de Azzaro Trading S.A., según un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La oferta contempla la compra de hasta 12’907.627 acciones de Azzaro Trading, que representan el total del capital social de la compañía al 5 de marzo de 2026, fecha en la que la OPA inicia su vigencia. El oferente propone pagar US$4,6850291 por cada acción, cuyo valor nominal es de S/1,00.

La eficacia de la operación está condicionada a que se reciban aceptaciones por al menos 11’455.821 acciones, equivalentes al 88,75% del capital social de la empresa.

El periodo de vigencia de la oferta se extenderá desde el 5 de marzo hasta las 15:10 horas del 1 de abril de 2026, salvo que el oferente decida extender el plazo.

La oferta se formula en el marco del “Transaction Agreement” suscrito el 4 de diciembre de 2025 entre RBB Salus Holdings Limited y Prescott Investment Holdings Limited, accionista mayoritario de Azzaro Trading. Dicho acuerdo había sido comunicado previamente al mercado como hecho reservado, condición que concluye tras el lanzamiento de la OPA.

Como antecedente, el grupo de seguridad Liderman recibió en 2014 la inversión del fondo Carlyle para impulsar su expansión regional. La estructura societaria del negocio se articula hoy a través del holding Azzaro Trading, cuya propiedad es la que busca cambiar con la Oferta Pública de Adquisición anunciada.

En entrevista con El Comercio, la compañía ha señalado que busca reforzar su crecimiento con una mayor integración de tecnología en sus servicios. Su CEO, Claudia Puig, indicó que la firma proyecta que sus ventas crezcan entre 5% y 7% en el 2026 y que la estrategia incluye ampliar soluciones de seguridad electrónica, monitoreo inteligente e inteligencia artificial.