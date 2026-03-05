“Queremos estar dentro del top 10, manteniendo un ‘market share’ por encima del 3% del mercado general, no solo livianos”, señala.

Justamente, la marca cerró el 2025 en el puesto 12 dentro del mercado automotriz y con un crecimiento de ventas del 53,6% versus el 2024. Según la ejecutiva, este año la expectativa es crecer con un nivel por encima del mercado.

Ya en enero, la marca registró un incremento de 74,2% en ventas frente al mismo mes del 2025, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Foco en SUV y ’pick up’

Con el objetivo de entrar al top 10, el fabricante chino se enfocará en las SUV medianas y grandes. En la categoría SUV, la empresa se ubicó en noveno lugar con un 4% de participación y con un crecimiento del 35,3% frente al 2024.

Chery Tiggo 2 es el modelo de automóvil más vendido de la marca china. (Foto: Chery)

Esto se debe a la renovación del modelo Tiggo 4 y el fortalecimiento de Tiggo 2.

Además, Rivas comenta que también afianzarán su presencia en la categoría ‘pick up’, a la cual ingresaron en noviembre con la presentación del modelo Himla.

A todo ello, Chery también se enfocará en consolidar su imagen con la renovación de diversas tiendas y, posiblemente, con la apertura de hasta dos puntos de venta.

“Esto implica un mayor control de los estándares, un trabajo activo de postventa donde queremos enfocarnos mucho en la satisfacción del cliente, en el abastecimiento, en cómo el consumidor nos percibe como marca”, dice Rivas.

Cabe mencionar que Chery también viene registrando un crecimiento de tres dígitos en la categoría sedán: 146,4% en enero frente al mismo periodo de 2025. Asimismo, el año pasado cerró con un aumento de ventas de sedanes de 218,7%, en el que participan con la Arrizo 5 Pro.

De acuerdo con la marca, el aumento en esta categoría se explica por la apertura de nuevas tiendas en el 2025, así como por el posicionamiento de la Arrizo en su segmento y el costo-beneficio de este modelo.