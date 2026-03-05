Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Uno de los modelos que renovó Chery fue Tiggo 4. La marca aspira a enfocarse en el segmento de SUV medianas y grandes. (Foto: Chery Perú).
Uno de los modelos que renovó Chery fue Tiggo 4. La marca aspira a enfocarse en el segmento de SUV medianas y grandes. (Foto: Chery Perú).
/ Rodrigo Rodrich
Por Christian Silva

El fabricante chino Chery tiene la meta de entrar al top 10 de marcas con mayores ventas en el mercado vehicular peruano este año, cuenta a Dia1 su Brand Manager en Perú, Cecilia Rivas.