Las ventas por la campaña escolar podrían crecer entre 5 % y 10 % este año, según la CCL. Foto: Andina.
Por Maritza Saenz

Los microempresarios iniciaron el 2026 con expectativas favorables para la campaña escolar, una de las más relevantes del primer trimestre, ya que concentra entre el 25% y el 40% de sus ventas en este periodo, según la Cámara de Comercio de Lima.

