De acuerdo con Mibanco y su estudio “Expectativas de las mypes respecto a la campaña escolar 2026”, los microempresarios prevén ventas similares o superiores a las de 2025. No obstante, el desempeño proyectado muestra matices regionales.

Si bien el promedio nacional es de 30% más de ventas, en el oriente del país, por ejemplo, las mypes estiman un crecimiento de 45% durante esta campaña, frente al 34% de expectativa que tenían el año anterior. En Lima, la diferencia entre las expectativas actuales y las de 2025 es de aproximadamente cinco puntos porcentuales. En contraste, el norte y el sur se muestran más cautos, con proyecciones que prácticamente replican las del periodo previo [ver infografía].

En el caso del oriente, el optimismo se sustenta, en parte, en la ausencia del Fenómeno de El Niño, lo que permitiría que actividades clave como la agricultura y sectores conexos —transporte y servicios— operen sin interrupciones por lluvias, huaicos o inundaciones. En Lima, en tanto, el dinamismo comenzó incluso antes del inicio formal de la campaña, impulsado por la importación anticipada de útiles y la alta concentración de negocios en la capital, explica José Antonio Muñiz, gerente de la División de Negocios de Mibanco.

Según Muñiz, ni las elecciones ni la inestabilidad política figuran entre las principales preocupaciones de los microempresarios. Una muestra de ello es su intención de reinvertir: el 48% destinará sus ganancias a reponer mercadería y el 17% a equipar sus negocios. La resiliencia, sostiene, también se mantiene en este 2026.

“En un año electoral, la incertidumbre que observamos es similar a la de cualquier otro periodo. No está exacerbada ni constituye la principal preocupación de los emprendedores. Esperan estabilidad, respeto a las reglas y ausencia de disturbios para poder seguir avanzando”, afirma el ejecutivo.

Este dinamismo también se refleja en el desempeño crediticio. La campaña escolar de Mibanco —que se extiende entre enero y febrero— tiene como meta desembolsar S/ 2.850 millones. Con los resultados cerrados del primer mes, la entidad proyecta no solo cumplir, sino superar ese objetivo, con un crecimiento de 14% en los préstamos asociados a esta temporada, frente al 2025.

Por su parte, Compartamos Banco —cuya campaña abarca todo el primer trimestre— prevé desembolsar más de S/ 2.490 millones, lo que implicaría un incremento de 20% en colocaciones frente al año anterior, con un ticket promedio de S/ 10.430. La mayor demanda provendría de los sectores Comercio, Servicios e Industria, que en conjunto concentran más del 80% de los desembolsos.

“El dinero desembolsado se destina a activos fijos, capital de trabajo y consumo”, precisa Jeffrey Martínez, gerente central senior de Modelo Comercial de Compartamos Banco.

El estudio de Mibanco también revela que, las mypes priorizan hoy estabilizar sus balances antes de asumir nuevas deudas. Así, el financiamiento de la campaña provendrá principalmente de capital propio (61%), aunque los préstamos bancarios se mantienen como segunda alternativa (60%).

Retail y comercio electrónico: señales de mayor demanda

En una entrevista con El Comercio, Óscar Pizarro, gerente general de Tai Loy, señaló que la expectativa para esta campaña es igual o superior a la de 2025. Destacó que, sin el impacto de El Niño, el optimismo se fortalece y se anticipan picos de ventas entre febrero y marzo.

Desde el canal digital, Iván Maidana, director de Quick Commerce de PedidosYa en Perú, señala que se registra un incremento de 25% en pedidos de productos como loncheras, útiles y tecnología. Además, proyecta un crecimiento significativo en categorías vinculadas a supermercados y tiendas especializadas.

“Para esta campaña proyectamos un crecimiento del 40% en ventas en las categorías asociadas al regreso a clases frente a un mes promedio. En supermercados, incluyendo nuestro supermercado digital PedidosYa Market, estimamos picos de hasta 20%, impulsados por la alta demanda de productos como loncheras, bebidas, frutas, lácteos y snacks saludables. En tiendas especializadas proyectamos un crecimiento de 20% en la compra de útiles escolares, artículos de organización y accesorios tecnológicos”, señala.

Campaña escolar en Mesa Redonda

El escenario cambia para los importadores del emporio comercial de Mesa Redonda. Pablo Goytizolo, representante de la cámara de empresarios del sector, sostiene que el clima político sí influye en el ánimo de los vendedores.

“Ante el temor de protestas o paros, los clientes compran menos por miedo a retrasos en la mercadería [por los paros y las protestas] o a no venderla a tiempo. En provincias, muchos emprendedores evalúan dos veces antes de endeudarse; si perciben incertidumbre, postergan compras grandes o reducen su exposición al riesgo. Eso se traduce en menos pedidos y menor rotación en Mesa Redonda”, afirma.

Así, mientras que a estas alturas de 2025 ya se había vendido cerca del 90% de la mercadería importada, este año el avance bordea el 50%. Con todo, los comerciantes confían en que el dinamismo se intensifique en las próximas semanas, con picos hacia fines de febrero e incluso hasta mediados de abril.

En el frente regulatorio, los importadores de juguetes didácticos también enfrentan dificultades. Roberto Díaz, vicepresidente de la Asociación de Importadores Medianos (AIMPE), menciona que debido a algunas disposiciones, mercadería como juguetes educativos, lapiceros, lápices, plumones, colores, gomas, etc. están siento retenidas por más tiempo en los almacenes.

Este problema regulatorio ya impactó las importaciones de 2025, que se redujeron en 15% frente a 2024 —año en el que los pedidos alcanzaron cerca de S/ 800 millones—. De persistir esta situación, la campaña podría resentirse nuevamente, pues los importadores optarían por frenar nuevas compras para evitar que la mercadería permanezca almacenada durante demasiado tiempo, sin rotación y sin espacio para comercializarla dentro de la propia temporada escolar. En un escenario optimista, el sector espera que las importaciones al menos igualen los niveles registrados en 2024.