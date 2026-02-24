El presidente del Perú, José María Balcázar, tomó juramento este martes 24 de febrero a Aldo Martín Prieto Barrera como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el marco de la conformación del gabinete que se mantendrá en funciones hasta el 28 de julio.

Prieto Barrera ya se desempeñaba como titular del MTC desde el 14 de octubre de 2025, cuando fue designado durante el gobierno de José Jerí, y ahora continúa al frente de la cartera en la actual administración.

Es economista por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Además, realizó estudios de maestría en planificación estratégica del desarrollo y estudios doctorales en gobierno y administración pública y en ciencias económico-empresariales.

Tiene más de 30 años de experiencia en el sector público y privado. Antes de asumir el MTC fue jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, director del Banco de la Nación y supervisor económico-financiero de Ositran. También se desempeñó como consultor para diversas entidades públicas y trabajó en la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene a su cargo la conducción de las políticas en materia de infraestructura vial, transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como telecomunicaciones, en un periodo marcado por la transición gubernamental.