Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El presidente del Perú, José María Balcázar, tomó juramento este martes 24 de febrero a Aldo Martín Prieto Barrera como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el marco de la conformación del gabinete que se mantendrá en funciones hasta el 28 de julio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.