De acuerdo con el director del Centro de Estudios de la Mype en Mypes Unidas del Perú, aún existen varios aspectos por definir respecto a dicho bono como la duración, el porcentaje y la modalidad de apoyo. Foto: GEC.
De acuerdo con el director del Centro de Estudios de la Mype en Mypes Unidas del Perú, aún existen varios aspectos por definir respecto a dicho bono como la duración, el porcentaje y la modalidad de apoyo. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

Las micros y pequeñas empresas (Mypes) no consideran que el aumento del sueldo mínimo vaya a generar un colapso en el sector. Además, advierten que el impacto dependerá de las características del bono compensatorio que anunció Keiko Fujimori durante su mensaje a la nación.

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