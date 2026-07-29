Las micros y pequeñas empresas (Mypes) no consideran que el aumento del sueldo mínimo vaya a generar un colapso en el sector. Además, advierten que el impacto dependerá de las características del bono compensatorio que anunció Keiko Fujimori durante su mensaje a la nación.

De acuerdo con Daniel Hermoza Negreiros, director del Centro de Estudios de la Mype en Mypes Unidas del Perú, aún existen varios aspectos por definir respecto a dicho bono como la duración, el porcentaje y la modalidad de apoyo.

“En Chile, hace tres o cuatro años se estableció el mínimo vital y hubo un bono compensatorio que acompañó por algunos meses a las mypes y fue del 100% cayendo hasta que desapareció. No entró en colapso el sector Mype”, sostuvo para Infobae Perú.

Negreiros explicó que las empresas necesitan conocer los detalles de la medida para evaluar cómo enfrentar el aumento de costos laborales. Asimismo, cuestionó que el anuncio llegue en un contexto en el que las mypes afrontan problemas como la inseguridad, el fenómeno de El Niño y la competencia de productos importantes en el sector manufacturero.

En el contexto nacional, el líder gremial consideró que debería evaluarse una fórmula similar, debido a que las empresas atraviesan un escenario complicado. Sectores como confecciones ya han sido afectados por el fenómeno de El Niño, al perder parte de sus campañas comerciales, por otro lado, la actividad pesquera también enfrenta dificultades por este evento climatológico.

Negreiros reiteró que ante la medida anunciada las empresas no están “asustadas”, debido a que muchas mypes con varios años de operación ya pagan remuneraciones superiores al mínimo. “La mayoría de las mypes antiguas, con más de cinco años, sus sueldos son mayores a S/1.000. El promedio es de S/2.000”, indicó.

No obstante, se podría ver dificultades en los nuevos emprendimientos y en la contratación de trabajadores. Respecto al bono sostuvo que debe establecerse si este beneficiará a trabajadores antiguos o únicamente a nuevos empleadores, además del tiempo durante el cual se aplicará.