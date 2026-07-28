Durante su primer Mensaje a la Nación, Keiko Fujimori anunció que su gobierno va a mejorar los ingresos de los trabajadores, por lo que promete que elevará la remuneración mínima vital a S/1.300.

Este incremento, según comentó durante su discurso, estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, “con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”.

Como se recuerda, el sueldo mínimo actual es de S/1.130 (aproximadamente entre US$331-US$336). Este monto es el que rige a partir del 1 de enero de 2025, tras un incremento de S/105 establecido por el Decreto Supremo N° 006-2024-TR.

En medio de su alocución, señaló que “queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”.

Sobre esta medida, David Tuesta, exministro de Economía, sostuvo que subir la remuneración mínima vital sin un aumento similar de la productividad encarece el empleo formal y llega a muy pocos beneficiados. Además advirtió que el Bono a las mypes ayudaría poco o nada y más bien representaría el gasto fiscal.

“Ojalá políticas anunciadas para impulsar inversión privada y productividad avancen igual de rápido”, señaló a través de X.