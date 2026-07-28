¿Desde qué día se podrá cobrar el nuevo sueldo mínimo en el Perú a partir de 2025?. (Fuente: El Peruano)
¿Desde qué día se podrá cobrar el nuevo sueldo mínimo en el Perú a partir de 2025?. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

Durante su primer Mensaje a la Nación, Keiko Fujimori anunció que su gobierno va a mejorar los ingresos de los trabajadores, por lo que promete que elevará la remuneración mínima vital a S/1.300.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.