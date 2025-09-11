Microempresas pasan cuatro años en la informalidad antes de dar el paso a la formalidad: las cifras y obstáculos de estos negocios

De acuerdo a ComexPerú, el 99,7% del tejido empresarial peruano está compuesto por micro y pequeñas empresas (mypes). La tasa supera el promedio regional y se encuentra por encima de países como Argentina (97,2%), Colombia (97,9%) o Uruguay (96,1%), entre otros. Lamentablemente, así como estos pequeños negocios crecen, la informalidad también.

Marcelo Huasquito, analista de Estudios Económicos de ComexPerú, explicó que el 86,8% de mypes son informales y desde el 2016 la tasa está en aumento. “En el último año, el total de mypes formales cayó 3,1%, mientras que las informales crecieron 1,2%”, explicó el especialista.

Esto conlleva a un aumento del empleo informal; con trabajadores sin beneficios laborales como seguro social, CTS, etc. La situación empeora en regiones como Piura, Loreto y Cajamarca, donde la informalidad es más alta y puede superar el 90% de los negocios. En contraste, Lima, Arequipa y Moquegua cuentan con más mypes formales; aunque, el índice todavía está por encima del 83%.

Pequeños negocios requieren financiamiento para crecer

La información de ComexPerú fue expuesta durante la XVIII Cumbre PYME APEC, que hizo un repaso por el escenario de estos pequeños negocios y posteriormente con el panel “Agenda nacional PYME”, en la cual participaron ministros y representantes de los gremios.

Durante este conversatorio, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, comentó que en promedio los pequeños negocios pasan cuatro años en la informalidad antes de dar el paso a la formalidad —el tiempo máximo puede bordear los ocho años—, siendo el sector servicios el que tarda más en formalizarse y el manufacturero el que requiere menos tiempo. La diferencia para dar el gran paso —explica Hermoza— es el capital que necesitan las mypes para crecer.

En respuesta, el ministro de Producción, Sergio González, contó que están trabajando en propuestas para contribuir al financiamiento de los pequeños negocios. “Produce tiene el programa ProInnóvate que ha orientado, entre el 2024 y 2025, S/470 millones. Actualmente, en la propuesta de la Ley de Presupuesto , el Ejecutivo está incorporando un monto de créditos que superan los US$ 200 millones para que nuestros pequeños empresarios puedan accede r a este financiamiento”, refirió.

Regulación

Aunque el financiamiento no es el único problema que afecta a las mypes. Uno de ellos es la regulación y para ello, Marilú Llerena, superintendente nacional de la Sunat, detalló que este año se incrementó 50% la asistencia a los negocios para que puedan formalizarse y el próximo año planea duplicar los esfuerzos. Asimismo, destacó el esfuerzo del ente recaudador para digitalizar sus procedimientos y reduzca los costos del pequeño empresario.

De este modo, Llerena detalló que a través del celular ya se puede gestionar el RUC y en el aplicativo APP Personas se puede emitir comprobantes de pagos electrónicos e incluso realizar registros contables. “Este año, 600.000 nuevos RUC se han generado al usar estas herramientas”, detalló.

En otro momento, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE) opinó que el Estado debería preocuparse más por mejorar la productividad y la competitividad de las empresas y dejar de generar trabas en el crecimiento de estos negocios.

“Tenemos que fomentar el crecimiento. En este proceso las instituciones, los municipios son un problema para los negocios puerta calle y las notarias que hacen innecesariamente larga la tramitología”, refirió.

Si el gobierno no se preocupa por “hacerle la vida más fácil a las empresas para su crecimiento”, problemas como la evasión tributaria, el enanismo empresarial y la informalidad seguirán creciendo, resaltó.

Retos para las mypes exportadoras

Otro problema identificado- durante la cumbre- es el reto que tienen las empresas para exportar en un entorno complicado a raíz de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al comienzo de este año.

En esta línea, Verónica Frisancho, gerente de Conocimiento, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), comentó que en América Latina y el Caribe, el 99,5% de empresas son MiPymes (micro, pequeña y mediana empresa), las cuales aportan el 61% del empleo formal y 91% en el Perú. En nuestro país, el 95,6% de negocios son microempresas y el 3,8% son pequeñas empresas, señaló.

Exportaciones|Foto: Área de Prensa y Publicaciones Asociación de Exportadores (ADEX)

Frisancho destacó que los microempresarios deben estar atentos a los acontecimientos internacionales, pues podrían afectar sus envíos. Además, fortalecer sus capacidades para elevar su competitividad.

De acuerdo con la vocera, todavía hay una amplia brecha exportable en el Perú, pues solo el 0,3% de las MiPymes venden a otros mercados.