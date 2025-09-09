Durante la primera etapa del XVIII Roadshow Europa 2025 de inPerú en Londres, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, afirmó que el Perú ofrece condiciones favorables para invertir, destacando la estabilidad fiscal, reglas de juego claras e instituciones comprometidas con el desarrollo.

“Buscamos atraer capital europeo hacia sectores productivos que generen empleo, innovación y bienestar en todo el país”, apuntó el titular del MEF durante su exposición en el seminario “Invest in Perú”.

Pérez Reyes además presentó una cartera de inversiones por más de US$20.000 millones, compuesta por más de 80 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos previstos para 2025–2026.

“Estas inversiones abarcan áreas estratégicas como transporte, salud, educación, energía, turismo, saneamiento e infraestructura urbana, consolidando al Perú como un destino confiable y competitivo para el capital extranjero”, enfatizó.

En el evento también estuvo presente el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, quien sostuvo diversos encuentros con representantes de fondos de inversión y de compañías mineras petroleras y energéticas.

“Existe confianza en que el gobierno respalda la ejecución de nuevas iniciativas y que, más allá de los trámites, las decisiones empresariales serán las que marquen el ritmo. Todo ello confirma que el Perú sigue siendo un destino atractivo para capitales de largo plazo”, precisó.