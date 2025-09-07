InPerú: delegación peruana llega a Europa para atraer inversiones en Londres y Madrid

Gobierno resalta disciplina fiscal y descentralización en proyecto de Presupuesto 2026

La delegación peruana de inPerú ya se encuentra en Londres y cuenta las horas para iniciar las diversas reuniones que comprende el ‘XVIII Roadshow Europa 2025’. La comitiva está compuesta por más de 80 empresarios y autoridades del sector público y privado, quienes buscan promocionar las fortalezas y ventajas que ofrece nuestro país como un destino confiable, competitivo y atractivo para la inversión extranjera.

La comitiva es presidida por Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas y Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas e integrada por representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia de Mercado de Valores, Proinversión y empresas como Santander, Credicorp, Currie & Brown, Deutsche Bank, EY, Garrigues, Goldman Sachs, Intercorp Financial Services (IFS), nuam, Sidara, entre otras.

Agenda lunes 8

El roadshow inicia mañana en Londres con el evento sobre “Finanzas Sostenibles”, coorganizado con Nuam. En esta sesión, el viceministro de Economía, Erick Lahura y el presidente del directorio de COFIDE, Jorge Velarde participarán en el panel “Lecciones de las emisiones de deuda del Perú” para exponer la experiencia de nuestro país en esta materia y su impacto en los mercados internacionales.

Previamente, el gerente general del Grupo BVL y gerente corporativo de Clientes y Negocios de Nuam, Miguel Ángel Zapatero, disertará sobre el crecimiento y las oportunidades del mercado de finanzas sostenibles en el Perú.

En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes y parte de la delegación oficial sostendrán un desayuno privado con inversionistas y reuniones privadas con ejecutivos de Deutsche Bank y fondos institucionales. Por la tarde, junto al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, participarán en un conversatorio organizado por Goldman Sachs, enfocado en las oportunidades de inversión en minería y energía, con la presencia de fondos especializados y empresas del sector.

“Este roadshow es una oportunidad única para reforzar la confianza de los inversionistas y mostrar que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, instituciones fuertes y un sector privado dinámico. Nuestro mensaje es claro: más allá de la coyuntura, el país sigue siendo un destino competitivo y con enorme potencial de crecimiento”, señaló Mercedes Aráoz, presidenta de inPerú.

Agenda el martes

Los eventos continuarán el martes 9 con el seminario “Invest in Peru”, la actividad central del roadshow en Londres, orientada a resaltar la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país y el potencial de desarrollo que ofrece para la inversión extranjera. El programa incluye la intervención del embajador del Perú en el Reino Unido, Ignacio Higueras, la presentación del titular del MEF y un panel con empresas británicas que ya invierten en Perú.

También se desarrollará la conferencia “Transformando la infraestructura del Perú”, a cargo de Sofia García, directora adjunta de Comercio y jefa de Infraestructura en la Embajada Británica en el Perú y la exposición de oportunidades de inversión por Tabata Vivanco, directora ejecutiva de Proinversión. El seminario concluirá con un panel titulado “Visión empresarial del contexto actual de inversiones en Perú” en el que participarán líderes peruanos como Roque Benavides (Buenaventura), Mariela García (Ferreycorp) y Carlos Tori (Interbank). El cierre de la jornada estará a cargo de Mercedes Aráoz, presidenta de inPerú.

El roadshow continuará el miércoles en Madrid donde se sumarán el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.