Gobierno resalta disciplina fiscal y descentralización en proyecto de Presupuesto 2026

En el marco de la conferencia de prensa ofrecida este viernes en Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó junto al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2026.

El ministro Pérez Reyes precisó que el déficit fiscal se redujo a 2,37% en agosto, desde 3,6% a inicios de año, con la meta de cerrarlo en 2,2% en 2025 y 1,8% en 2026. Destacó que el riesgo país del Perú se ubica en 133 puntos básicos, uno de los más bajos de la región; que las reservas internacionales equivalen al 27% del PBI, el doble del promedio latinoamericano; y que la tasa de referencia del Banco Central es de 4,5%, menos de la mitad del promedio regional. Estos fundamentos, junto con la mejora de la perspectiva crediticia del país por Moody’s, Fitch y S&P, mantienen el grado de inversión y el acceso a financiamiento barato, agregó.

El Presupuesto 2026 asciende a S/ 257.562 millones, con un crecimiento de 2,3%, el más conservador en 17 años, y prioriza la descentralización con un 61,4% que será ejecutado por gobiernos regionales y locales, con un aumento de 8,6% y 3% respectivamente.

Además, el 77% de la inversión pública (S/ 37.293 millones) se destina a la continuidad de proyectos, principalmente en educación, salud, transporte, agua y saneamiento. Entre las iniciativas destacan la culminación de 75 colegios bicentenarios, nuevos hospitales en Cusco, Huancavelica y la selva fronteriza, así como carreteras y obras locales. Pérez Reyes subrayó también que el Gobierno ha logrado destrabar proyectos paralizados durante más de una década, como el Hospital Lorena en Cusco, el Tren Macho y la Carretera Longitudinal de la Sierra.

Boluarte aseguró que este presupuesto dejará al próximo gobierno un país encaminado, con obras en ejecución y estabilidad macroeconómica, y proyectó un crecimiento de más de 3% anual entre 2026 y 2029, siempre que se mantenga la actual política fiscal responsable.