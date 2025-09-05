José Oré, presidente del Congreso de la República, manifestó su rechazo a un posible nuevo retiro de fondos de las AFP.

Oré pidió confiar en la reforma del sistema previsional. “No es prudente en este momento hablar de un retiro como lo hemos hecho en otras ocasiones (...) tenemos una reforma que estaría en implementación reglamentaria. Hay que ver cómo se da en el camino”, sostuvo a la prensa.

Además, descartó que el Legislativo corrija algunas cosas de dicha reforma e insistió en que de aplicarse una octava liberación de ahorros previsionales, se privará a los peruanos de recibir una pensión de S/600 para su vejez.

“Yo creo que el objetivo es que tenemos que ser responsables con medidas de este tipo y en este momento considero que no es oportuno”, enfatizó.

Cabe recordar que lo dicho por el titular del Congreso se alinea con lo expuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que prevé un golpe contra 6.3 millones de afiliados que no percibirían una pensión mínima de S/600 mensuales.

De acuerdo con Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, el octavo retiro de fondos de las AFP implicaría la salida de S/26.320 millones adicionales del sistema previsional, elevando el monto total, desde que se autorizó en pandemia, a S/141.000 millones.