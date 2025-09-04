Eduardo Arana, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunció que se aprobó una propuesta legislativa que permitirá que trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 accedan a una Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

“En esta sesión de consejo hemos aprobado un proyecto de ley que regula el otorgamiento de una CTS a los trabajadores bajo el régimen del DL 1057”, sostuvo Arana este miércoles 3 de septiembre en conferencia de prensa.

Agregó que la propuesta será enviada al Congreso de la República para su respectivo debate. Como se sabe, el DL 1057 regula el régimen especial de los trabajadores bajo el esquema de Contratación Administración de Servicios (CAS).

¿Qué es la CTS?

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio social para los trabajadores que cumplen una función de ahorro ante el desempleo. Su monto es similar al de un suelo anual y se deposita en dos partes, la primera en mayo y la segunda en noviembre.

Por otro lado, se refirió al proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al 2026. Indicó que fue desarrollado bajo criterios de austeridad y solidaridad con el objetivo de atacar la pobreza extrema, además de priorizar el cierre de brechas sociales.