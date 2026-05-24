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Trabajo a tiempo parcial: ¿cómo evitar que un contrato pase a jornada completa?
Trabajo a tiempo parcial: ¿cómo evitar que un contrato pase a jornada completa?
Por Redacción EC

El trabajo a tiempo parcial es una modalidad de prestación de servicios que permite al trabajador realizar una jornada laboral menor a las cuatro horas diarias. Este cálculo se realiza dividiendo el total de horas trabajadas en la semana entre el número de días de la jornada, ya sean seis o cinco, dependiendo de la configuración de la empresa empleadora. Si bien esta figura ofrece flexibilidad, su correcta aplicación es un punto de alta fiscalización que exige un manejo preciso por parte de las organizaciones.

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