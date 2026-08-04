Revisa el cronograma oficial de pagos de la CTS para este año, descubre cómo calcular el monto que te corresponde y entérate si podrás retirar el 100% de tus fondos depositados. (Foto: Andina)
Revisa el cronograma oficial de pagos de la CTS para este año, descubre cómo calcular el monto que te corresponde y entérate si podrás retirar el 100% de tus fondos depositados. (Foto: Andina)
Por Paolo Valdivia

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es uno de los beneficios laborales más importantes del sector privado en el Perú. Funciona como un fondo de contingencia que protege al trabajador en caso de desempleo o cese laboral. Si estás organizando tus finanzas personales y te preguntas cuándo vuelven a pagar la CTS en 2026, en este artículo te explicamos las fechas oficiales del cronograma legal, los requisitos para recibirla y cómo verificar el depósito de tu empleador.

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