Desde hace años se habla de la posibilidad de un fuerte terremoto en Perú y, con el fin de fortalecer la preparación de la población y reducir el impacto de una eventual emergencia, el próximo viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

Esta actividad preventiva se llevará a cabo en conmemoración de los 19 años del sismo de magnitud 7.9 que afectó a Pisco el 15 de agosto de 2007 , donde se reportaron 596 fallecidos, 434 mil 614 damnificados, 221 mil 60 personas afectadas y 93 mil 708 viviendas destruidas o inhabitables.

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El simulacro, oficializado mediante la Resolución N.° 001-2025-PCM/SGRD de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, está programado para las 3:00 p. m. y busca fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

Se espera la participación de las familias y, como parte del ejercicio, la ciudadanía recibirá alertas en sus teléfonos móviles mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate).

Además, se activarán bocinas, campanas y sirenas para simular un sismo con el fin de que las personas se desplacen hacia zonas seguras llevando sus mochilas de emergencia.