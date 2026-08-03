El simulacro permitirá a la ciudadanía poner en práctica cómo actuar ante un sismo o terremoto de gran magnitud. Foto: Andina
El simulacro permitirá a la ciudadanía poner en práctica cómo actuar ante un sismo o terremoto de gran magnitud. Foto: Andina
Por Redacción EC

Desde hace años se habla de la posibilidad de un fuerte terremoto en Perú y, con el fin de fortalecer la preparación de la población y reducir el impacto de una eventual emergencia, el próximo viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

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