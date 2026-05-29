Por Redacción EC

Este viernes 29 de mayo se desarrolló en todo el país el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una jornada destinada a poner a prueba los protocolos de actuación ante posibles desastres y situaciones de emergencia. La actividad convocó la participación de ciudadanos, instituciones públicas y privadas, así como de diversas autoridades a nivel nacional. La iniciativa tuvo como finalidad reforzar la cultura de prevención y mejorar la capacidad de reacción de la población frente a eventos adversos, mediante ejercicios prácticos diseñados para simular escenarios reales. De esta manera, se buscó fortalecer la coordinación, la toma de decisiones y la respuesta oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas. A propósito de ello, te vamos a decir cuál es la herramienta que los expertos recomiendan tener en caso de un sismo.