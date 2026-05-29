Este viernes 29 de mayo se desarrolló en todo el país el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una jornada destinada a poner a prueba los protocolos de actuación ante posibles desastres y situaciones de emergencia. La actividad convocó la participación de ciudadanos, instituciones públicas y privadas, así como de diversas autoridades a nivel nacional. La iniciativa tuvo como finalidad reforzar la cultura de prevención y mejorar la capacidad de reacción de la población frente a eventos adversos, mediante ejercicios prácticos diseñados para simular escenarios reales. De esta manera, se buscó fortalecer la coordinación, la toma de decisiones y la respuesta oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas. A propósito de ello, te vamos a decir cuál es la herramienta que los expertos recomiendan tener en caso de un sismo.

Simulacro multipeligro 2026: la herramienta indispensable que recomiendan los expertos ante un terremoto

De acuerdo con recomendaciones de la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, contar con una mochila de emergencia provista de artículos esenciales puede resultar determinante durante los primeros momentos de una situación crítica, ya que facilita el acceso a recursos básicos y contribuye a una mejor respuesta ante eventos inesperados.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

De acuerdo a la información brindada y compartida por INDECI, estos son los artículos, productos e implementos que toda Mochila de Emergencia debe contener preventivamente:

- Alimentos no perecibles como atún, galletas de soda, frutos secos

- Caramelos

- Botellas de agua

- Dinero en monedas

- Artículos específicos para bebés e infantes / uso femenino (toallas higiénicas) / adulto mayor

- Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos)

- Bolsas plásticas de basura

- Mantas / Cuerdas

- Artículos de comunicación como linterna, radio, silbato

¿Qué más debes saber sobre la mochila de emergencia?

Actualmente, Lima como capital mantiene un silencio sísmico y registra una acumulación de energía que arrastra desde hace 274 años, y por ende en cualquier momento podría soportar un sismo de magnitud superior a 8.5 seguido de un tsunami que afectaría a la zona costera.

Para enfrentar tamaño desastre natural que representaría un movimiento telúrico de grandes proporciones, ten en cuenta que resulta básico el abastecimiento de una mochila con artículos de primera necesidad y los mencionados líneas arriba, pero siempre revisando la expiración de los alimentos no perecibles.

INDECI recomienda que, según la fecha de caducidad, cada producto sea observado y eventualmente renovado para obviamente evitar la ingesta o consumo de artículos vencidos.

Es importante destacar, que para una mejor utilidad, la sugerencia gubernamental establece que la Mochila de Emergencia pese aproximadamente 8 kilos, y tenga bolsillos internos, laterales y frontales de acuerdo a la cantidad de elementos previstos para afrontar las primeras 24 horas después de un temblor o terremoto.