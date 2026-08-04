Encontrar un empleo formal suele implicar algo más que preparar un buen currículum. Durante los procesos de selección, las empresas acostumbran solicitar una serie de documentos que permiten verificar la información del postulante y agilizar la evaluación de su perfil. Uno de los más requeridos es el Certificado Único Laboral (CUL), un documento emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Este certificado puede obtenerse de manera gratuita y reúne en un solo archivo datos relevantes sobre el solicitante, como su identidad, experiencia laboral registrada y la información relacionada con sus antecedentes policiales, penales y judiciales. Si estás por postular a un puesto de trabajo, aquí te explicamos cómo descargar el Certificado Único Laboral, quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos para obtenerlo.

¿Necesitas trabajo? Así puedes descargar gratis el Certificado Único Laboral del MTPE

El Certificado Único Laboral, un documento digital emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, permite visualizar la identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal de una persona mayor de 18 años, con el objetivo de acceder a una postulación de trabajo. Esta certificación reemplaza a Certijoven y Certiadulto, por lo que cualquier ciudadano peruano puede obtenerla de forma totalmente gratuita y con una vigencia de tres meses. De esta manera, te presentamos el paso a paso para conseguir el CUL de manera sencilla y rápida:

Accede a la plataforma oficial de Empleos Perú a través de este LINK.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, se debe registrar con el DNI o carnet de extranjería.

Luego, selecciona la opción “Certificado Único Laboral”.

Haga clic en la opción para generar el documento.

El sistema generará automáticamente el certificado en formato PDF.

¡Listo! Descárgalo y guárdalo en tu dispositivo.

¿Tienes una denuncia policial y no lo sabes? Así puedes averiguarlo solo con tu DNI

A través de su plataforma oficial, el Ministerio Público puso a disposición de la ciudadanía un portal web gratuito que permite verificar si una persona registra alguna denuncia policial, ingresando exclusivamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería. Según la Fiscalía, este sistema permite conocer detalles de alguna acusación, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para la respectiva defensa. De esta manera, para obtener esta información es indispensable seguir estos simples pasos:

Ingresa al siguiente LINK.

Digita el número de tu DNI o carné de extranjería.

Selecciona el año de registro de la denuncia. Si esta se registró antes del 8 de agosto del 2015, debes marcar la casilla de activación.

Presiona el botón ‘Consultar’.

Requisitos para registrar una denuncia policial

Tener 18 años o más de edad.

Identificarte como denunciante.

Describir los hechos de forma clara y coherente.

Identificar el lugar donde ocurrieron los hechos.

Identificar al presunto responsable de ellos.

Detallar información concreta que permita ser corroborada.

Firmar como denunciante e imprimir tu huella digital.