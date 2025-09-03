Peruanos más preocupados por lo que consumen: el 57% de hogares compran productos que beneficien su salud, ¿cuáles prefieren?

El sabor y el precio ya no son los únicos factores que el consumidor pondera al momento de elegir un producto. Según el estudio “Proteínas y Suplementos” de la consultora Worldpanel by Numerator aplicado a 1.327 hogares peruanos a nivel nacional, el 61% de los hogares presta atención al aporte nutricional de los insumos que lleva a su mesa.

Así, un producto con mayor contenido de calcio, vitaminas y proteínas resulta más atractivo que otro que carece de estos componentes. No obstante, los consumidores también valoran otros nutrientes; en cuarto lugar aparece el hierro, seguido del colágeno, la fibra y otros elementos como los probióticos y el magnesio.

La mayoría de la gente puede obtener todas las vitaminas y minerales que necesita con una dieta balanceada. (Foto: Getty)

En línea con esta tendencia, el 57% de los encuestados afirmó que elige un producto cuando este le ofrece beneficios específicos para su salud. A ello se suma un 43% que declaró sentirse bien al consumirlos y un 26% que los adquiere por recomendación médica. Otro motivo de compra que tiene el 18% es complementar su actividad física; 8% por influencia de su círculo cercano; 7% para seguir un régimen alimenticio especial; y un 6% por la influencia de las redes sociales.

Al analizar los suplementos más demandados, Patricia Buchhammer, Advance Analytics Manager de Worldpanel by Numerator Perú, resalta que los peruanos son cada vez más conscientes de la importancia de cuidar su salud y retrasar el envejecimiento para mantener una vida activa. Incluso, el público está dispuesto a pagar más por estos productos, lo que representa una gran oportunidad para las marcas a la hora de ofrecer valor agregado en sus productos.

Estar tranquilo con uno mismo. Foto: ¡Stock. / evgenyatamanenko

“El 68% de los hogares consume algún tipo de suplemento, y esta cifra supera el 70% en los hogares que mantienen un estilo de vida saludable o ‘health active’. Las marcas que logren conectar con estos consumidores tendrán la posibilidad de asegurar un público estratégico en el largo plazo”, señala a Día 1.

Aunque las fuentes nutricionales son diversas, seis de cada diez hogares peruanos (61%) reconocieron buscar los beneficios principalmente en las carnes; mientras que un 52% indicó hacerlo en pescados frescos y conservas; 52% en frutas y verduras; 46% leche; y 31% yogurt. Otros productos dentro del top 10 son: quinua (31%); legumbres (29%); cereales, barras, granola y/o avena (19%), pastas (10%) y jugos (10%). En consecuencia, Buchhammer resalta que las categorías de cocina básica van a ser priorizadas por el consumidor y esto se observa en la presencia de opciones integrales en el caso de abarrotes como arroz o fideos; pero también hay una tendencia por buscar beneficios en la categoría ‘snacking’, donde opciones como frutos secos, bajos en calorías y carbohidratos, se han convertido en los favoritos de este público.

Preferencias en todos los estratos

El estudio destaca que hasta un 37% de familias del nivel socioeconómico C valora por igual las proteínas, el calcio y las vitaminas; mientras que en el A/B un 44% busca calcio y un 33% opta porque los productos que consume contengan proteínas. Cabe destacar que en el NSE D/E el calcio es un ingrediente clave para el 29% de los hogares, seguido de las proteínas y vitaminas con el 28%, respectivamente.