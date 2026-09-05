Para los trabajadores que realizan aportes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), conocer cómo avanza su fondo de jubilación puede ayudar a tener una visión mucho más clara sobre el ahorro acumulado durante los años de trabajo. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cuentan con herramientas digitales y estados de cuenta que permiten consultar esta información de manera sencilla y rápida. Revisar el saldo, los aportes, el tipo de fondo y su evolución ayuda a comprender mejor qué ocurre con el dinero destinado a la jubilación. Joel Boza, gerente de Operaciones del Afiliado en Prima AFP, señala que conocer estos datos permite tomar mejores decisiones sobre el futuro previsional y mantener un mayor control. Descubre los cinco pasos para revisar tu fondo y los aspectos que debes considerar.

¿CÓMO PUEDES REVISAR EL DESEMPEÑO DE TU FONDO DE AFP?

Según Joel Boza, revisar el fondo no debería ser complicado y existen canales digitales para hacerlo rápidamente. Para conocer la situación de tu cuenta, sigue estos pasos:

Ingresa a la app o web de tu AFP: utiliza tu usuario y clave para acceder a la información personal y actualizada de tu cuenta. Revisa tu saldo total: verifica cuánto dinero tienes acumulado considerando tanto los aportes realizados como las ganancias obtenidas mediante las inversiones. Identifica tu tipo de fondo: comprueba si estás en el fondo 0, 1, 2 o 3, pues cada alternativa maneja un nivel diferente de riesgo y busca distintos objetivos de inversión. Evalúa la rentabilidad: no te limites al resultado de un solo mes. Boza recomienda observar periodos de 12 meses o más, incluyendo referencias de tres o cinco años, para tener una perspectiva más completa. Observa el valor cuota: este indicador permite seguir la evolución del fondo y apreciar cómo los movimientos del mercado pueden influir en sus resultados.

Foto referencial.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER SEGUIMIENTO A TU FONDO DE PENSIONES?

El seguimiento periódico permite comprobar que los aportes hayan ingresado correctamente a la cuenta y conocer cómo está evolucionando el ahorro. Además, ayuda a entender que la rentabilidad puede variar con el tiempo y que estos cambios no necesariamente significan un problema para el afiliado.

De acuerdo con Boza, las subidas y bajadas son parte normal del comportamiento de las inversiones, por lo que observar únicamente un mes puede ofrecer una imagen incompleta del desempeño.

Revisar los resultados durante periodos más amplios permite obtener una perspectiva más completa y evitar decisiones apresuradas frente a movimientos temporales del mercado, según informa Andina.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA AL EVALUAR LOS RESULTADOS?

El especialista de Prima AFP destaca que el ahorro previsional debe analizarse con una mirada de largo plazo. Revisar la rentabilidad acumulada y la evolución del valor cuota permite entender mejor el comportamiento del fondo frente a los cambios del mercado.

También resulta conveniente conocer el tipo de fondo elegido y evaluar si corresponde a la etapa de vida del afiliado. Mantener este hábito brinda mayor control sobre el ahorro y ayuda a tomar decisiones informadas, teniendo presente que las variaciones forman parte del camino.

VÍDEO RECOMENDADO: