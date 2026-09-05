Revisa tu AFP: estos son los 5 pasos para darle seguimiento al desempeño de tu fondo de manera sencilla | Foto: Andina
Revisa tu AFP: estos son los 5 pasos para darle seguimiento al desempeño de tu fondo de manera sencilla | Foto: Andina
Por Redacción EC

Para los trabajadores que realizan aportes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), conocer cómo avanza su fondo de jubilación puede ayudar a tener una visión mucho más clara sobre el ahorro acumulado durante los años de trabajo. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cuentan con herramientas digitales y estados de cuenta que permiten consultar esta información de manera sencilla y rápida. Revisar el saldo, los aportes, el tipo de fondo y su evolución ayuda a comprender mejor qué ocurre con el dinero destinado a la jubilación. Joel Boza, gerente de Operaciones del Afiliado en Prima AFP, señala que conocer estos datos permite tomar mejores decisiones sobre el futuro previsional y mantener un mayor control. Descubre los cinco pasos para revisar tu fondo y los aspectos que debes considerar.

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