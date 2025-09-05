El Poder Ejecutivo oficializó la aprobación del reglamento de la Ley n° 32123, que establece la modernización del sistema previsional peruano. La norma fue publicada a través de decreto supremo en el diario oficial El Peruano.

Este sistema incorpora tanto al sector público como al privado incluyendo a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el Sistema Privado de Pensiones (AFP) y a otras entidades del Estado.

La norma busca una gestión más unificada, sostenible y accesible para todos los afiliados. El reglamento detalla que el sistema integral previsional se aplicará a todos los afiliados de la ONP y AFP, así como a personas naturales o jurídicas del sector público y privado que participen en la gestión previsional.

Dentro de los objetivos está permitir el ingreso de nuevos gestores de fondos de pensiones, que deberán cumplir con estándares de eficiencia y competencia.

Además, se establece la posibilidad de libre traslado de los afiliados entre el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) y el Sistema Privado de Pensiones (AFP) y viceversa. Entre los cambios más destacados, también está la implementación de un nuevo proceso de afiliación obligatoria desde los 18 años.

Asimismo, se promoverá el ahorro voluntario con fines previsionales, que será complementado con aportes del Estado y nuevos incentivos para los ciudadanos.

El reglamento también contempla el fortalecimiento de la cobertura previsional para trabajadores independientes, que podrán incorporarse formalmente al sistema mediante esquemas de aporte y acceso a prestaciones.

También, se destaca mejorar la interoperabilidad entre todas las entidades involucradas en la administración del sistema previsional.

Para lograrlo, se fomentará el intercambio de información en tiempo real, lo que permitirá una gestión más transparente y eficiente.