Desilú León: “La cadena española Meliá Hoteles confirmó la construcción de nuevos hoteles en Cusco”

Durante el cuarto día del inPerú, la gira de inversiones de la Bolsa de Valores de Lima, El Comercio conversó con la titular del Mincetur sobre la promoción de opciones de inversiones turísticas y de servicios.

¿Qué reuniones han sostenido en Londres y en Madrid?

Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nos hemos sumado aquí en España, porque nuestro interés especial en la promoción del turismo en esta ocasión estaba orientada hacia el mercado español. Ayer hemos participado en diferentes eventos, llevando primero el mensaje de las posibilidades que ofrece el país para las inversiones en turismo; los incentivos y la cartera de proyectos.

Durante la gira de inversiones realizada en España, la cadena española Meliá Hoteles confirmó la construcción de nuevos hoteles en Cusco, reforzando la oferta turística en una de las principales ciudades patrimoniales del país. Además, un fondo de capital privado basado en España manifestó su interés por sumarse a la misión de inversionistas que en octubre explorará oportunidades de inversión en hotelería Tumbes y Piura.

Son 40 proyectos hoteleros.

(Asiente) Son 40 que se tienen identificados para inversión por un monto de más o menos US$347 millones. El sector privado puede elegir e invertir en regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Lambayeque, Tumbes.

¿Hay alguna reunión que haya sido fructífera para alguno de esos proyectos en particular durante este viaje?

Hemos tenido conversaciones con AJE. Ellos tienen inversiones en curso, acaban de terminar un hotel en Ayacucho y están por terminar dos en Lima y tienen en participar en uno de los proyectos que se presentan en la cartera del norte, en Piura o en Tumbes. Para nosotros, el auge que ha representado el impulso de la Ruta del Papa, implica no solamente poner un discurso turístico en la zona donde el Papa desarrolló su labor evangelizadora, sino también aprovechar este momento para poner a punto los servicios y priorizar las obras que en esa zona pudieran estar en las carteras de diversos ministerios. Hay también identificada una necesidad de oferta tanto hotelera como de restaurantes y otros servicios asociados al turismo, que son necesarios en esa zona (…) Además, por ejemplo, el Patronato Pikimachay (de Carlos Añaños, fundador de Aje) desarrolla la Ruta del Barroco, en Ayacucho. El Perú está en un momento en varias regiones en donde se puede planificar y hacer un desarrollo de turismo, que no es lo que sucede en algunos lugares más consolidados, donde ya no tienes donde poner la oferta, porque todo está saturado. Entonces, por ejemplo, en la Ruta del Papa, no solamente estamos acudiendo a los fondos públicos, que son limitados, sino también pedimos la participación del sector privado para invertir en estas regiones. Vía Obras por Impuestos, por ejemplo, se está financiando la reconstrucción de una capilla que se llama La Verónica, que era la ilusión del Papa León. Aje está invirtiendo S/7 millones para reconstruirla. Entonces, así como eso, ayer han mostrado interés algunas empresas.

¿Se puede mencionar alguna?

Hoy tenemos un encuentro para ver todo lo que es turismo de reuniones. Parte de lo que vamos a conversar con algunas de las compañías que pudieran tener interés en desarrollar este sector implica también construir centros de convenciones y hoteles. El tema del recientemente inaugurado hotel del aeropuerto -la asociación de Wyndham y Costa del Sol-, es una una inversión importante porque es el primer hotel cinco estrellas dentro de un aeropuerto en la región. Ayer también hemos tenido reunión y hemos concretado la posibilidad del desarrollo de un campo ferial. Hay una empresa, Alsa, que en este momento está interesada en hacer el estudio y España tiene un fondo de apoyo para el desarrollo de proyectos que tienen que ver con turismo.

¿En dónde se construiría el campo ferial?

Van a hacer el estudio; ese estudio va a decir si es mejor hacerlo en Lima o en el Callao. Necesitamos contar con un campo ferial que esté dedicado a eventos, donde se puedan realizar conciertos y ferias internacionales, que son demandadas últimamente. Ayer también hemos conversado con la Secretaría de Comercio de España, porque ellos el año pasado postularon a un fondo. Sin embargo, por cuestiones administrativas llegaron tarde a la incorporación y ahora nuevamente están postulando a ese fondo para hacer el estudio. Una vez hecho el estudio, se pueden contactar a empresas para invertir directamente en la ejecución de ese campo ferial (…) La última vez que vinimos Madrid fue por la inauguración de la Feria de Turismo. Tuve la oportunidad de tener reuniones con inversionistas de comercio y turismo; producto de esa reunión, se instaló ya una planta más de aceite de palta en Perú.

¿Ese es el ‘core’ de las inversiones que se buscan en España? ¿El sector eventos?

El turismo es muy diverso. Tenemos que apostar por los distintos tipos de turismo, el de aventura, el ecológico. Por ejemplo, la inversión en eco-lodges en el Perú genera mucho interés porque en la zona de Amazonas, específicamente, hay todavía lugares donde se puede seguir invirtiendo. Además, ahora no tenemos centros convenciones en todas las regiones. Básicamente estamos acudiendo a Lima y a Cusco; Arequipa va a tener lo que es Cerro Juli y Tacna en este momento está inaugurando Parque Tacna, que podría ser un buen lugar, pero ya no tendríamos más. Necesitamos incentivar un poco eso. Tenemos una cartera de lo que es tema hotelero y otra, de todo lo que corresponde al turismo de reuniones.

Usted mencionó ayer un circuito turístico en el norte del país. ¿Ha habido alguna conversación para impulsar el desarrollo de esta idea?

Ayer hemos estado con la gente de CAF que nos está apoyando en el desarrollo del estudio de Playas del Norte. No solamente hemos hablado de eso, porque ya lo teníamos encaminado, sino también de la creación de un fondo para turismo, que está en nuestra Ley General de Turismo. Hemos coordinado con Cofide para tener una estructuración de un fondo para este tema. El gobierno de la presidenta Boluarte le ha puesto mucho énfasis al tema de turismo, porque hemos visto cómo es que está creciendo y no solamente la llegada de recepción de turistas o excursionistas extranjeros, sino mejorar las condiciones que el Perú ofrece para la llegada de esos turistas.

¿Hablamos de Órganos, Máncora?

Los Órganos Máncora, Punta Sal. Es importante mencionar el por qué es caro el turismo de playas en el Perú. Los servicios no están a punto, hay hoteles en el norte que tienen que llevar el agua por cisternas. Obviamente eso encarece el servicio turístico. Hay gente que me dice ‘oye, un paquete turístico al norte es más caro que ir a otro lugar fuera del Perú’. Necesitamos esa competencia. Estos proyectos que estamos diseñando van a incorporar eso. Es decir, si necesitas incorporar la mejora de vías, de las carreteras, eso se va a incorporar al proyecto.

¿Vías Obras por Impuestos?

Por Obras por Impuestos, Obras en Activos, en general, por los diferentes mecanismos que tenemos. Por ejemplo, en este momento tenemos un proyecto avanzado ya en el sur con el Banco Mundial para el tema de Valle del Colca. Ahí entra el tema de transporte, vivienda, saneamiento, etcétera. La idea es que con toda la inversión en el turismo la contribución al PBI sea más del 3%.

¿El proyecto Playas del Norte de trata de hotelería o se trata de hotelería y actividades?

Es hoteleríal, actividades y servicios asociados al turismo. Es decir, lo que buscamos es que puedas crear un corredor en el norte turístico en el que se pueda invertir en las playas, en complejos hoteleros, en restaurantes, y agua y saneamiento.