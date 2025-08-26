Hernán Yaipén, jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), confirmó en entrevista con Gestión, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les entregará un alivio financiero.

En el marco del Infracon, evento de la Sociedad de Construcción Nacional de Construcción e Infraestructura Yaipén señaló que el MEF le dará recursos a la ANIN, pero no indicó el monto.

“Nosotros hicimos una demanda adicional por S/3.700 millones que nos faltan este año, producto de nuestra ejecución (92% a julio). Extraoficialmente sabemos que serían entre S/800 millones y S/1.000 millones. No tengo la cifra exacta ni fecha aproximada de entrega, pero sí conocimiento de que se dará a través de la PCM”, sostuvo.

Cabe recordar que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) le dejó a la ANIN pendiente el cierre de 194 proyectos por S/48.900 millones formados hacia el 2031. Consultado sobre si con este desembolso se solucionaba este problema, Yaipén señaló que no, ya que esta cifra no corresponde a los contratos firmados.

“Hay que entender que cuando nace la ANIN todos esos acuerdos ya estaban vigentes, fueron realizados por la ex ARC”, recalcó. Yaipén también aclaró que no intentó modificar estos acuerdos.

Asimismo, recalcó que se han suspendido todas las obras, solo aquellas que tenían menos del 80% de ejecución mientras se espera la entrega de estos recursos. “Otras tenían situaciones críticas que podíamos suspender. Lo primero que hicimos fue convocar a los empresarios, proyecto por proyecto, para llegar a acuerdos. Algunos han suspendido sus labores por tres meses y otros han recurrido a alternativas”.