La inversión minera sigue expandiéndose a un ritmo sostenido, impulsada principalmente por los precios favorables de los metales, de acuerdo con Scotiabank.

Durante el primer semestre de 2025 la inversión creció 7,2% en comparación con el primer semestre del 2024. El informe de Scotiabank proyecta que la inversión minera alcance los US$5.300 millones, 6% más que en el 2024.

El crecimiento estuvo respaldado por mayor inversión en exploración (+34,9%), infraestructura (+12,2%) y plantas de beneficio (+7,2%), en un contexto de mejores perspectivas macroeconómicas y una mayor confianza del sector privado que impulsa el desarrollo de nuevos proyectos.

Por otro lado, la inversión cayó en equipamiento minero (-2,2%) y desarrollo y preparación (-2,9%). Al cierre del primer semestre, la inversión minera estuvo liderada por cinco mineras: Southern Peru, Minera Antamina, Minera Las Bambas, Buenaventura y Cerro Verde, que en conjunto concentraron el 40% de la inversión.

Southern Peru invirtió US$216 millones en el primer semestre, un incremento de 52,6% respecto al primer semestre del 2024 impulsado por sus operaciones en la Planta de Beneficio “La Fundición” y su unidad “Acumulación Cuajone”, según el último Boletín Estadístico del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El informe destacó el avance en su fase inicial de construcción del proyecto Tía María con un 90% de progreso en accesos y plataformas. Actualmente, se ejecutan trabajos como movimiento de tierras e instalación de campamento temporal. La minera proyecta iniciar la construcción del proyecto a fines del 2025 o inicios del 2026.

En cuanto a Michiquillay, el avance de la fase de exploración alcanzó el 45% al 30 de junio, con la conclusión del programa de perforación (145,928 metros) y el envío de 59,098 muestras para análisis químico.

Respecto a Los Chancas, viene trabajando en el estudio de impacto ambiental y se ha logrado avances en el control de minería ilegal en la zona. Estos proyectos, ejecutados por Southern Perú, siguen en fases tempranas de inversión.

Minera Antamina acumuló una inversión de US$207 millones durante el primer semestre, una contracción de 13,7% respecto del primer semestre del 2024. En marzo, la minera obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA-d) por parte del Senace, para realizar modificaciones en su operación en Áncash, que están orientadas a optimizar la eficiencia del proceso productivo en sus instalaciones principales.

Esta inversión forma parte del proyecto Reposición Antamina (US$1.064 millones), que busca extender la vida útil de la mina hacia el 2036 para ejecutarse entre el 2024 y 2029. Las modificaciones suponen una inversión adicional de US$300 millones durante los próximos años.

Minera Las Bambas acumuló una inversión de US$183 millones durante el primer semestre, un crecimiento de 22,5% respecto al primer semestre del 2024. Este incremento responde a la ejecución del proyecto Chalcobamba Fase I, que inició operaciones durante el 2024 y busca elevar la producción anual de la empresa a 400 mil TM de cobre.

Buenaventura alcanzó una inversión de US$170 millones durante el primer semestre, 45,9% mayor al primer semestre del 2024 impulsado principalmente por el desarrollo del proyecto San Gabriel (US$750 millones) en Moquegua, una mina aurífera que comenzará operaciones en noviembre.

Asimismo, la minera presentó un ITS para hacer modificaciones por una inversión de US$37.3 millones. Buenaventura planea asignar entre US$125 y US$140 millones a trabajos de optimización en las minas El Brocal (Pasco), Uchucchacua (Oyón, Lima) y Yumpag (Pasco), con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reducir costos.

Según el informe de Scotiabank, la empresa también destinará entre US$205 y US$215 millones a proyectos de crecimiento, como Trapiche. También invertirá US$4 millones en exploración durante un periodo de 26 meses.

Finalmente, Cerro Verde registró una inversión de US$163 millones durante el primer semestre, superior en 3,6% al primer semestre del 2024. La minera prevé ejecutar inversiones por más de US$300 millones durante el 2025.

Respecto a la producción minera, durante el primer semestre tuvo un desempeño heterogéneo. La producción de cobre aumentó (+3,5%) impulsada por un fuerte repunte de la producción de Las Bambas, que acumuló un incremento de 68,9% gracias a la entrada en operación del proyecto Chalcobamba durante el 2024.

Asimismo, la producción de Chinalco aumentó también significativamente (+47,1%) tras la puesta en marcha del proyecto Ampliación Toromocho Fase II, también durante el 2024. En contraste, Antamina redujo su producción de manera importante (-26%), afectada por el menor tonelaje procesado y leyes de mineral más bajas.

En el caso del zinc, la producción aumentó (+13,6%) liderada por la mayor producción de Antamina (+73,3%), debido a las mayores leyes de mineral y priorizando su producción en desmedro del cobre, compensando caídas de Volcan (-17,4%) y Shouxin (-52,4%). Por otro lado, también aumentó la producción de plomo (-7,8%) y estaño (+0,7%), mientras que cayó la producción de molibdeno (-4,4%).

Respecto al oro, la producción cayó 4,4% durante el primer semestre. La caída estuvo mitigada por el incremento de Yanacocha (+40%), que registró mayores leyes y recuperaciones en la fase final de Quecher Main.

Finalmente, la producción de hierro acumuló una caída de 25,9% durante los primeros seis meses del año debido al colapso del shiploader en el puerto de Shougang Hieero Perú el 5 de mayo, lo que obligó a paralizar temporalmente las operaciones de producción y exportación.