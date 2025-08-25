Fitch Ratings reafirmó las calificaciones de riesgo de incumplimiento del emisor en moneda extranjera y local a largo plazo (IDRs) de Petroperú S.A. (Petro-Perú) en ‘CCC+’.

Dicha calificación refleja la aplicación de los criterios de entidades relacionadas con el gobierno. La evaluación de Fitch sobre el crediticio independiente (SCP) de Petro-Perú indica que sin apoyo gubernamental es probable que se produzca algún tipo de incumplimiento debido a restricciones de liquidez.

Principales factores de calificación

“Petro-Perú enfrenta una crisis de liquidez, ya que el flujo de efectivo proyectado no cubrirá los pagos de la deuda. Dependen de financiamiento externo para evitar un incumplimiento, Fitch estima un Ebitda de US$56 millones en 2025, frente a pagos de deuda por US$175 millones. El déficit de caja anticipado es de US$490 millones, reflejando una presión de liquidez que puede derivar en un evento similar a un default”, explicó la clasificadora de riesgo.

Asimismo, remarcó que no espera un apoyo sustancial del gobierno peruano a la estructura de capital de Petro-Perú en un corto plazo. “Aunque se otorgó liquidez entre 2022 y 2025, esto no resolvió el alto nivel de endeudamiento”, señalaron.

Además, los problemas en la refinería de Talara y sus altos requerimientos de efectivo generan necesidades adicionales de financiamiento.

Sin apoyo estatal significativo, Fitch proyecta que la razón deuda/Ebitda alcance 40x en promedio y supere 100x en 2025. Se estima una deuda total superior a US$5.6 mil millones, con Ebitda en solo US$56 millones.

“Se puede considerar una mejora si el gobierno realiza una inyección de capital que mejore el perfil crediticio de la compañía, capitalice sus préstamos y/o garantice una porción mayor de la deuda de Petro-Perú para mejorar materialmente las métricas de apalancamiento”, precisaron.