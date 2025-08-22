El ejecutivo promulgó hoy la Ley N° 32428, aprobada por el Congreso de la República, que eleva a 80% el límite de inversión en el extranjero que pueden realizar las AFP, para los fondos de los afiliados que gestionan.

La Ley N° 32428, publicada en el diario El Peruano, modifica el artículo 25-D del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante el Decreto Supremo 054-97-EF.

Respecto a los límites de inversión generales se indica que la suma de las inversiones en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica mayoritariamente se realice en el exterior cómo máximo 80% del valor del fondo. El límite operativo seguirá siendo fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La norma lleva la rúbrica de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana.

Cabe recordar que el proyecto de ley, que dio origen a la norma, fue presentado por Juan Carlos Martin Lizarzaburu de Fuerza Popular.

En su exposición se plantea que las inversiones en el extranjero puedan compensar la reducción de ganancias obtenidas dentro del país, tomando como referencia la experiencia de otros países de la región.