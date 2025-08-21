Para la calificadora, los salvatajes a Petro-Perú son dinero malgastado. (Fuente: Andina)
Para la calificadora, los salvatajes a Petro-Perú son dinero malgastado. (Fuente: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Jaime Reusch, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody ‘s se refirió a la situación financiera de .

Para la calificadora, Petro-Perú es un riesgo que le cuesta a todos los peruanos. Reusch explicó que los salvatajes financieros a la empresa desvían recursos limitados, provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos, que deberían ser destinados a infraestructura, educación, salud, servicios públicos y seguridad.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

PUEDES VER: Caso Altamesa: Perú—Petro responde a artículo publicado por El Comercio


Es plata que se está malgastando en darle salvatajes a Petro-Perú, que no ayuda en ese sentido”, precisó Reusch en RPP.

El vicepresidente de Moody ‘s agregó que la falta de profesionalismo y buena gobernanza dentro de Petro-Perú son la raíz del problema. Asimismo, sugirió que si la petrolera estatal fuese operada de una forma más profesional (con técnicos y con buena gobernanza), otra sería la historia.

LEE TAMBIÉN: Refinería de Talara recibirá petróleo de Ecuador a través del Oleoducto Norperuano, dijo Dina Boluarte


Estos salvatajes representan un costo real para los peruanos, tanto en sus impuestos como en las oportunidades de gasto que se pierden en otras áreas críticas”, subrayó.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC