Jaime Reusch, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody ‘s se refirió a la situación financiera de Petro-Perú.

Para la calificadora, Petro-Perú es un riesgo que le cuesta a todos los peruanos. Reusch explicó que los salvatajes financieros a la empresa desvían recursos limitados, provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos, que deberían ser destinados a infraestructura, educación, salud, servicios públicos y seguridad.

“Es plata que se está malgastando en darle salvatajes a Petro-Perú, que no ayuda en ese sentido”, precisó Reusch en RPP.

El vicepresidente de Moody ‘s agregó que la falta de profesionalismo y buena gobernanza dentro de Petro-Perú son la raíz del problema. Asimismo, sugirió que si la petrolera estatal fuese operada de una forma más profesional (con técnicos y con buena gobernanza), otra sería la historia.

“Estos salvatajes representan un costo real para los peruanos, tanto en sus impuestos como en las oportunidades de gasto que se pierden en otras áreas críticas”, subrayó.