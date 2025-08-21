Moody’s: las elecciones 2026 definirán el perfil crediticio y el grado de inversión del Perú

Durante su participación en Inside LatAm Perú 2025, organizado por Moody’s, Jaime Reusche, vice president y senior credit officer de la calificadora, señaló que el Perú mantiene un perfil crediticio resiliente y conserva su grado de inversión, pero enfrenta crecientes riesgos asociados al deterioro fiscal y a la incertidumbre política rumbo al 2026.

Reusche recordó que en 2023 el déficit fiscal cerró en 3,6% del PBI, un nivel inusualmente alto para el país. Explicó que este resultado no obedeció a un choque externo severo, sino a un mayor gasto interno y a medidas de corte expansivo que, de repetirse en el ciclo electoral, podrían socavar la credibilidad fiscal. “El desvío en las cuentas fiscales es inusual para el Perú, pero todavía partimos de una posición de relativa fortaleza en comparación con otros países latinoamericanos”, subrayó.

El ejecutivo precisó que, pese a este deterioro puntual, el Perú sigue destacando en la región por su baja deuda pública y su institucionalidad económica, factores que otorgan confianza a los inversionistas internacionales. Sin embargo, advirtió que los mercados no solo observan los números, sino la capacidad del país de corregirlos. “Lo importante es que los agentes crean que Perú retomará la senda de disciplina fiscal. Si se pierde esa percepción, el impacto en la calificación sería inmediato”, alertó.

Elecciones generales del 2026. (Foto: Andina)

Reusche advirtió también que, si el próximo gobierno abandona la prudencia macroeconómica, el país podría enfrentar una rebaja de calificación crediticia y un encarecimiento del financiamiento externo. Recordó que la experiencia regional muestra que los mercados castigan rápidamente a las economías que rompen con la disciplina fiscal.

Respecto al entorno externo, señaló que, a pesar de la desaceleración global y el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, el Perú todavía cuenta con términos de intercambio favorables y amplias reservas internacionales, lo que le da cierto margen de maniobra en el corto plazo. Pero, insistió en que la sostenibilidad de la nota crediticia dependerá en gran medida del desenlace político.

“El próximo ciclo electoral será determinante. Si el nuevo gobierno mantiene el compromiso con la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal, el Perú podrá preservar su grado de inversión. Si no, el perfil crediticio y el riesgo soberano podrían deteriorarse de manera significativa”, concluyó.