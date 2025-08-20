Perú entre Trump y Boluarte: exministro Thorne advierte riesgo de Estado fallido y compara al país con México y Argentina

Durante el panel “Perspectiva económica y los retos pendientes para el siguiente gobierno”, del evento Inside LatAm Perú 2025, organizado por Moody’s, Alfredo Thorne, director de Thorne & Associates y exministro de Economía y Finanzas, describió un panorama de tensión para el Perú, que se sustenta tanto en factores externos como internos.

Durante su presentación, “Perú entre Trump y Dina”, señaló que la economía global se encuentra en desaceleración, con riesgos en Estados Unidos, China y Europa. Además, resaltó que la Reserva Federal de Estados Unidos se alista a recortar tasas ante la pérdida de dinamismo laboral y advirtió que la intervención política de Donald Trump en el banco central estadounidense podría debilitar el dólar y alterar los mercados internacionales.

En el frente doméstico, Thorne remarcó la paradoja de que, pese a la baja aprobación de la presidenta Dina Boluarte, los mercados perciben al Perú como una oportunidad frente a riesgos mayores en el escenario global. Subrayó que la mandataria es la menos popular de la historia y que no ha cumplido promesas de gestión, aunque la reciente decisión del Tribunal Constitucional reduce el riesgo de vacancia. El verdadero desafío, dijo, será el ciclo electoral de 2026, donde la dispersión de alianzas y el alto número de votos blancos abren espacio a un ‘outsider’.

El economista también alertó sobre la pérdida de productividad, que desde 2016 es negativa, así como la persistente informalidad que impide sostener un crecimiento robusto. Para Thorne, apoyar a las microempresas para que sigan siendo pequeñas es un error, por lo que el objetivo debe ser que evolucionen hacia medianas y grandes compañías. También advirtió sobre la expansión del crimen organizado y la minería ilegal como amenazas crecientes.

Alfredo Thorne

En materia institucional, comparó la situación del Perú con la de México en los años noventa, cuando la violencia de los carteles se volvió inmanejable. Aunque aclaró que el país aún no ha llegado a ese punto, consideró que la debilidad de la policía y la falta de respaldo popular al actual gobierno lo acercan cada vez más a un escenario de inseguridad desbordada.

Thorne cerró su exposición con un repaso de los factores que sostienen al sol, entre ellos los términos de intercambio favorables y las altas reservas internacionales, que le dan al Banco Central margen para intervenir en el mercado cambiario. Sin embargo, estimó que hacia fin de año el dólar podría escalar a S/3,70. “La disyuntiva es clara: o avanzamos hacia un Estado moderno con instituciones sólidas, o retrocedemos hacia un Estado fallido donde la informalidad, la inseguridad y la desconfianza dominen”, concluyó.