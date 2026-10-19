La calificadora espera un crecimiento anual entre 7% y 10% en las colocaciones de la banca múltiple, impulsado por el mayor dinamismo económico esperado y la recuperación del nivel de inversión pública y privada. Foto: EC.
La calificadora espera un crecimiento anual entre 7% y 10% en las colocaciones de la banca múltiple, impulsado por el mayor dinamismo económico esperado y la recuperación del nivel de inversión pública y privada. Foto: EC.
/ GESTION > Manuel Melgar Rodriguez
Por Redacción EC

Moody’s Local Perú publicó su análisis del sistema bancario peruano. Según el informe la solvencia del sistema financiero se mantendría sólida para el cierre de 2026, impulsada por la continua capitalización de utilidades y un reparto de dividendos controlado para hacer frente al mayor riesgo esperado de la cartera de créditos.

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