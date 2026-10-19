Moody’s Local Perú publicó su análisis del sistema bancario peruano. Según el informe la solvencia del sistema financiero se mantendría sólida para el cierre de 2026, impulsada por la continua capitalización de utilidades y un reparto de dividendos controlado para hacer frente al mayor riesgo esperado de la cartera de créditos.

El informe también indicó que el sistema financiero peruano continúa expandiéndose con el ingreso de nuevas entidades y la transformación de instituciones financieras. En ese sentido, la calificadora espera un crecimiento anual entre 7% y 10% en las colocaciones de la banca múltiple, impulsado por el mayor dinamismo económico esperado y la recuperación del nivel de inversión pública y privada.

“Así, se reactivará la colocación de créditos de mediano y largo plazo durante la segunda mitad del año. Además, considera que la ocurrencia del FEN impactará la calidad de cartera de manera transversal, afectando en mayor medida a la banca minorista”, se lee en el informe.

“Sin embargo, los bancos se encuentran enfocados en mantener la prudencia en la colocación y en la aplicación de mitigantes como la constitución de provisiones voluntarias, por lo que no se espera un impacto negativo significativo en los niveles de morosidad ni de rentabilidad”, agregó Moody’s.

Los depósitos se mantendrían como la fuente de fondeo más importante, manteniendo un bajo costo de fondeo y favoreciendo directamente el margen financiero.

Asimismo, la entidad espera que el spread financiero presente presiones como consecuencia de aumentos en la tasa de referencia, lo que tendría un impacto en el costo de fondeo y la rentabilidad de los créditos del sistema. Por otro lado, se esperan mayores ingresos provenientes de una mayor transaccionalidad y de la venta de seguros, lo que contribuiría a contrarrestar el impacto del FEN sobre el margen financiero neto.