En 2024, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) fue reconocido con el premio Creatividad Empresarial de la UPC en la categoría Impacto Social por su proyecto para prevenir fraudes en la contratación y reposición de líneas móviles.

La iniciativa, centrada en combatir el SIM swapping (fraude que consiste en suplantar la identidad del titular de una línea móvil para tomar control de su número), logró reducir drásticamente los casos de suplantación de identidad en trámites de reposición de chip. Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario, explica en detalle el procedimiento, los resultados alcanzados y los desafíos que enfrentaron.

¿En qué consiste el procedimiento regulatorio contra el SIM swapping y cómo se aplica en la práctica?

El SIM swapping es una modalidad de fraude en la que delincuentes suplantan la identidad del titular de un servicio móvil para tomar control de su línea y acceder a su información, como códigos de verificación, billeteras electrónicas o cuentas bancarias. Detectamos que la suplantación ocurría principalmente durante el trámite de reposición de chip. Para enfrentarlo, establecimos medidas regulatorias como: un plazo de cuatro horas entre la solicitud y la activación del nuevo chip; alertas obligatorias al titular vía SMS o correo; exigencia de trámite presencial con verificación biométrica y límite de cinco intentos de validación diaria; y la incorporación de una contraseña única. Con estos candados, logramos cerrar las principales brechas de seguridad.

¿Qué tan grave era su impacto antes de implementar estas medidas?

Antes, recibíamos casos de suplantación a diario. Los delincuentes utilizaban ese breve tiempo de control sobre la línea para vaciar cuentas bancarias o acceder a información sensible. En 2023, cuando postulamos al premio, ya habíamos reducido un 70% los casos, y actualmente la disminución es de entre 90% y 95%. Los pocos casos que se registran hoy se deben al incumplimiento de las empresas operadoras.

¿Qué cambios concretos han observado en la protección de los usuarios y en la operativa de las empresas de telecomunicaciones desde que entró en vigencia la norma?

El impacto ha sido muy positivo pues los casos de suplantación por reposición de chip prácticamente han desaparecido. Las empresas operadoras ahora están obligadas a aplicar protocolos más estrictos y a responder de manera inmediata cuando el usuario reporta que no ha solicitado el trámite. Además, reforzamos el control sobre las contrataciones no solicitadas, que también implican suplantación de identidad y riesgos de uso del servicio con fines delictivos.

SIM

¿Cuáles fueron los mayores desafíos durante el diseño, la implementación y el seguimiento del proyecto?

Uno de los retos fue sustentar la norma con un estudio de impacto regulatorio sólido. Los operadores se opusieron inicialmente al plazo de cuatro horas para activar el chip, argumentando que significaba perder tráfico e ingresos. Sin embargo, revisamos experiencias internacionales, incluida la recomendación de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), que respalda esta medida. Finalmente, logramos demostrar que el beneficio para la seguridad de los usuarios era prioritario.

¿Qué significó para Osiptel recibir el premio Creatividad Empresarial de la UPC por este esfuerzo regulatorio?

Fue un reconocimiento al trabajo del regulador en favor de los derechos y la seguridad de los usuarios. Validó nuestro esfuerzo por garantizar que todos los trámites vinculados a servicios públicos de telecomunicaciones se realicen con seguridad y respeto por las condiciones adecuadas.

Tu tarjeta SIM (Foto: Getty Images)

¿Han identificado oportunidades de mejora o nuevas acciones para reforzar la lucha contra el SIM swapping?

Hoy, el problema está controlado, pero seguimos vigilantes. Hemos enfocado esfuerzos en regular las contrataciones para evitar que se realicen en canales informales, como ventas ambulatorias en la vía pública, que exponen los datos personales de los usuarios y facilitan delitos.

Más allá de este caso, ¿qué otros proyectos de impacto social o innovación están desarrollando actualmente en OSIPTEL?

Estamos trabajando en exigir que no solo el contratante valide su identidad, sino también el vendedor que cierra la operación. Esto permitirá hacer trazabilidad en caso de irregularidades y fortalecer la seguridad en toda la cadena de contratación.

¿Planean participar nuevamente en el premio Creatividad Empresarial este año o en otras distinciones similares?

Sí, tenemos varias propuestas en distintas categorías para participar nuevamente este año.