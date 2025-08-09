Howden sella alianza con Innova Re: El objetivo es alcanzar el 10% del mercado de seguros y reaseguros

La reciente alianza entre la compañía de seguros Howden y el reasegurador Innova RE tiene como meta alcanzar el 10% de participación en el mercado de seguros y reaseguros. Giulio Valz-Gen, gerente general de Howden, explica que dicho objetivo será la consecuencia de ofrecerle a sus clientes corporativos una plataforma integral de servicios para cubrir sus riesgos.

“La adquisición de Innova RE marca el ingreso de Howden al mercado de corretaje de seguros y refuerza nuestra estrategia. Podemos ofrecer hoy soluciones más sofisticadas a clientes corporativos de la minería, petróleo, gas, finanzas, entre otros”, asevera. Con la adquisición de Innova Re, los ingresos combinados de Howden en el Perú tendrán un crecimiento superior al 30%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

A su turno, Juan Diego Cadarso, gerente general de Innova RE, agrega que la alianza permitirá un mayor crecimiento para ambas operaciones. “Aportamos gente con bastante experiencia que complementará la oferta de valor de Howden. Al final, el seguro y el reaseguro andan de la mano”, refiere.

Tras la alianza, Innova Re pasará a operar bajo el nombre de Howden Re Perú.

En entrevista con este Suplemento, Valz-Gen detalló que uno de los servicios que más demanda hoy el cliente es la cobertura para ciberseguridad. “Desde Howden hemos invertido en herramientas tecnológicas y en formación de equipos especializados para asesorar a nuestros clientes de forma transversal. Vemos una clara tendencia de crecimiento en la demanda de coberturas para ciberataques y fraudes digitales”, aclara. Dicha demanda, según detalló, proviene de grandes corporativos como de medianas empresas.

Otro producto que también empezó a desarrollarse, según refiere el ejecutivo, es el seguro de cauciones: garantía que da la compañía para asegurar que una persona o empresa cumplirá con una obligación, como terminar una construcción, arrendamiento u otro.

“Este ha sido un mercado tradicional de los bancos que se manejaban a través de líneas de crédito. Sin embargo, hoy las aseguradoras son una opción para reducir la exposición de riesgo de los clientes frente a los bancos”, indica Valz - Gen.

Presencia en regiones

Tras la alianza -y al ganar mayor capacidad-, la compañía buscará afianzar su presencia en regiones de cara a su descentralización.

“Es importante para un corredor estar enfocado en un desarrollo regional y es una necesidad para la operación. Lima centraliza gran parte de la población, los grandes negocios de infraestructura se desarrollan en las regiones. Hay proyectos mineros en la región norte que son importantes, en Cajamarca también”, indica.

Hoy Howden tiene oficinas en Arequipa y representación en otras ciudades del país.