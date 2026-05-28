Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) aprobó este jueves 28 de mayo, el “Protocolo para la canalización y disposición de los flujos” derivados de las operaciones autorizadas en el marco del Decreto de Urgencia N° 003-2026.
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