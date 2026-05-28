La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) aprobó este jueves 28 de mayo, el “Protocolo para la canalización y disposición de los flujos” derivados de las operaciones autorizadas en el marco del Decreto de Urgencia N° 003-2026.

Esta medida permite la inyección de liquidez de hasta USD 2,000 millones que brindará el respaldo necesario para coadyuvar a la recomposición de los indicadores operativos y comerciales de la empresa. Además, implementa una estructura de control estricta para gestionar los recursos orientados a garantizar la continuidad operativa de la empresa estatal.

Asimismo, se establece obligatoriamente que el financiamiento puente inicial de USD 500 millones es de carácter estrictamente transitorio y está vinculado de forma indisoluble a la operación principal. Una vez concretados los USD 2,000 millones, este puente quedará íntegramente cancelado y absorbido por el financiamiento mayor. El Estado garantiza así que la exposición de esta operación tiene un techo único, definido y definitivo.