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Proinversión activa mecanismo fiduciario por USD 2,000 millones para respaldar operatividad de Petroperú. Foto: Gob.pe
Proinversión activa mecanismo fiduciario por USD 2,000 millones para respaldar operatividad de Petroperú. Foto: Gob.pe
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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) aprobó este jueves 28 de mayo, el “Protocolo para la canalización y disposición de los flujos” derivados de las operaciones autorizadas en el marco del Decreto de Urgencia N° 003-2026.

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