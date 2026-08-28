Los bloques patrimoniales permitirán incorporar capital y gestión privada para poner nuevamente en funcionamiento activos de la petrolera estatal, manteniendo su propiedad en manos del Estado. Foto: GEC.
Los bloques patrimoniales permitirán incorporar capital y gestión privada para poner nuevamente en funcionamiento activos de la petrolera estatal, manteniendo su propiedad en manos del Estado. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Ángel Delgado, director del proyecto de reestructuración Petro-Perú de Proinversión, afirmó, durante su presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) realizada el martes último, que la reorganización patrimonial de Petro-Perú permitirá atraer inversión para recuperar el valor de los activos de la empresa, sin que el Estado pierda su propiedad.

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