Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza el rescate que no se llama rescate | Ilustración: Giovanni Tazza
Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza el rescate que no se llama rescate | Ilustración: Giovanni Tazza
Por Víctor Fuentes Campos

El Gobierno nos pide, una vez más, que no usemos palabras feas. Que no hablemos de rescate o salvataje estatal. Que entendamos que esta vez es distinto: no se trata de plata del Tesoro, sino de un sofisticado mecanismo financiero con banca internacional, fideicomisos, ProInversión y compromisos contingentes. En suma, nos piden admirar la ingeniería del tubo mientras evitan discutir el agua que corre por dentro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.