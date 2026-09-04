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Resumen

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Carlos Lizana, gerente general de BIM, analiza la brecha detrás de los pagos digitales.
Carlos Lizana, gerente general de BIM, analiza la brecha detrás de los pagos digitales.
Por Carlos Lizana

Aunque en Perú existen grandes avances en la digitalización financiera, hablar de dinero aún es hablar de efectivo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.