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Resumen

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Los servicios y nuevas reglas del juego alrededor de los pagos digitales. Foto: Andina
Los servicios y nuevas reglas del juego alrededor de los pagos digitales. Foto: Andina
Por Diego Macera

Las primeras monedas de la historia pertenecieron al reino de Lidia, en lo que es hoy Turquía, hacia el siglo VII a.C. La invención ofrecía una manera conveniente de guardar valor, calcular precios y pagar, lo que motivó que fuera rápidamente copiada por los griegos poco después. La magia que inesperadamente encontraron era que, mientras más gente adoptaba un sistema de pagos eficiente, más útil se volvía este para todos, más innovaciones financieras se tejían a su alrededor, y más se desarrollaba la sociedad.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.