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Resumen

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Eduardo Jimenez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, analiza cómo cerrar el círculo. | Foto: Perú Retail
Eduardo Jimenez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, analiza cómo cerrar el círculo. | Foto: Perú Retail
Por Eduardo A. Jimenez Sanchez

Las condiciones están dadas para que nuestro país crezca alrededor de 4%. Y es que parece iniciarse un nuevo círculo virtuoso, similar al que vivimos entre 2004 y 2013: los precios de las materias primas se encuentran en niveles récord, las expectativas empresariales están en terreno optimista y continúan mejorando, la inversión privada crece a una tasa de dos dígitos y el PBI comienza a mostrar un fuerte dinamismo, sobre todo en los sectores vinculados con la demanda interna.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.