Las condiciones están dadas para que nuestro país crezca alrededor de 4%. Y es que parece iniciarse un nuevo círculo virtuoso, similar al que vivimos entre 2004 y 2013: los precios de las materias primas se encuentran en niveles récord, las expectativas empresariales están en terreno optimista y continúan mejorando, la inversión privada crece a una tasa de dos dígitos y el PBI comienza a mostrar un fuerte dinamismo, sobre todo en los sectores vinculados con la demanda interna.

Si bien existen problemas inmediatos que debemos enfrentar, como los efectos de El Niño y el complejo entorno internacional, nuestras autoridades deben implementar políticas que permitan cerrar este círculo: aprovechar el mayor crecimiento para elevar nuestro potencial productivo y generar mejoras sustantivas en la calidad de vida de todos los peruanos.

La educación debe ser la primera prioridad. Los análisis de descomposición del crecimiento muestran que el aumento de los años de educación ha tenido un aporte positivo. Sin embargo, sabemos que su calidad todavía está muy lejos de la que necesitamos. Basta observar los últimos resultados de la prueba PISA para comprobar que no solo no avanzamos al ritmo requerido, sino que en algunos aspectos hemos retrocedido.

Junto con ello, mejorar la salud, sobre todo la de los niños, es central. Es inadmisible que el Perú mantenga una elevada prevalencia de anemia infantil, pese a que, según los especialistas, se trata de un problema relativamente sencillo de prevenir y tratar. Debemos, entonces, destinar una parte importante de nuestros recursos a mejorar el capital humano, eje central de cualquier estrategia de desarrollo.

Un segundo bloque de temas corresponde al fortalecimiento institucional. El primero está vinculado con la seguridad ciudadana. La sensación general es que el crimen organizado está ganando terreno a pasos agigantados. La minería ilegal mueve cifras que, dependiendo de la estimación, superan los US$ 10 mil millones. Son montos con los que se pueden financiar redes de corrupción y comprar el soporte político necesario para proteger estas actividades.

Por otro lado, la extorsión y la inseguridad están trastocando numerosas actividades económicas en las ciudades. Conversaciones con diversos líderes empresariales muestran que algunos negocios han perdido dinamismo por esta causa, en particular en los últimos eslabones de las cadenas de distribución, donde se encuentran, por ejemplo, las bodegas. Unido a lo anterior, será indispensable mejorar nuestro sistema de justicia, tanto en la predictibilidad de sus decisiones como en su eficacia.

Hay, por supuesto, muchas otras tareas que debemos emprender para elevar nuestro crecimiento potencial y apuntalar el desarrollo. Sin embargo, es necesario iniciar este proceso y establecer prioridades claras. No podemos dejar pasar una nueva oportunidad. Debemos lograr que un periodo prolongado de crecimiento se transforme en una verdadera mejora para todos. Solo así podremos cerrar el círculo.